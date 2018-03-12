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Криминал | СУСК: Мужчина, найденный в сгоревшей машине у с. Бикмурзино, был застрелен

12.03.2018|18:32
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Смерть 30-летнего жителя Ульяновской области, чье тело было найдено в сгоревшей машине Kia Sportage у въезда в село Бикмурзино Неверкинского района, наступила не в результате несчастного случая. Следовали выяснили, что это было убийство.

Мужчину нашли 10 марта. «В ходе судебно-медицинского исследования тела погибшего, подвергшегося термическому воздействию, зафиксировано огнестрельное ранение шеи», - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Татьяна Махницкая.

По факту насильственной смерти возбудили уголовное дело. В течение суток удалось выяснить, что к убийству причастен другой 30-летний житель Ульяновской области, ранее уже судимый по 105-й статье УК РФ.

По данным следствия, мужчины жили в соседних селах в Павловском районе. Вечером 10 марта они встретились, каждый приехал на своей машине.

«Поговорив на общие темы, обвиняемый начал предъявлять претензии потерпевшему по поводу того, что тот якобы постоянно информирует сотрудников полиции о том, что происходит в селе. На этой почве между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник достал из своей машины ВАЗ-2106 ружье и направил его в сторону знакомого, сидевшего за рулем Kia Sportage. Потерпевший, увидев ружье, сказал, что тот не выстрелит. В ответ на его слова мужчина нажал на курок», - описала произошедшее Татьяна Махницкая.

Пуля попала в шею, потерпевший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело погибшего на его машине в Неверкинский район, облил ее бензином и поджег.

Злоумышленник был задержан пензенскими сотрудниками полиции в Ульяновской области, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«После проведения неотложных следственных действий уголовное дело будет передано по территориальной подследственности в Следственное управление Следственного комитета России по Ульяновской области для организации дальнейшего расследования», - добавила Татьяна Махницкая.

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Гость|12.03.2018 18:53|

смерть стукачам!

Гость|12.03.2018 19:02|

Пусть обратят внимание на статью те,кто любит доносить в рубрику автохам.

Гость|12.03.2018 19:12|

а где несчастный случай? журналюги опять все переврали

Гость|12.03.2018 19:35|

Любой нормальный,порядочный,законопослушный гражданин сообщил бы в органы,если готовится преступление!

Вы бы не сказали об теракте,убийстве,краже?

Гость|12.03.2018 19:48|

Гость писал(a):

12.03.2018 18:53|

смерть стукачам

Это что же получается стукачка завалили?

Гость|12.03.2018 19:49|

Гость писал(a):

12.03.2018 19:31|

Не доносил он ни на кого! враньё!

Этого ты знать не можешь.

Гость|12.03.2018 20:06|

Второй раз по 105 должна быть только смертная казнь и желательно через повешенье.

Гость|12.03.2018 20:08|

Бабы нарожаютъ ещё

Гость|12.03.2018 20:24|

Стукачка мачканули.

Гость|12.03.2018 20:32|

А че татары?

Гость|12.03.2018 20:36|

А чё татары? К ним претензий нет.у татаров свои базары...

Гость|12.03.2018 20:44|

А этот правда стукачек ну который по 105

Гость|12.03.2018 21:13|

Гость писал(a):

А чё татары? К ним претензий нет.у татаров свои базары...
Базар кирякми!

Гость|12.03.2018 21:17|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

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