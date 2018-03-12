12.03.2018 | 18:32

Смерть 30-летнего жителя Ульяновской области, чье тело было найдено в сгоревшей машине Kia Sportage у въезда в село Бикмурзино Неверкинского района, наступила не в результате несчастного случая. Следовали выяснили, что это было убийство.

Мужчину нашли 10 марта. «В ходе судебно-медицинского исследования тела погибшего, подвергшегося термическому воздействию, зафиксировано огнестрельное ранение шеи», - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Татьяна Махницкая.

По факту насильственной смерти возбудили уголовное дело. В течение суток удалось выяснить, что к убийству причастен другой 30-летний житель Ульяновской области, ранее уже судимый по 105-й статье УК РФ.

По данным следствия, мужчины жили в соседних селах в Павловском районе. Вечером 10 марта они встретились, каждый приехал на своей машине.

«Поговорив на общие темы, обвиняемый начал предъявлять претензии потерпевшему по поводу того, что тот якобы постоянно информирует сотрудников полиции о том, что происходит в селе. На этой почве между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник достал из своей машины ВАЗ-2106 ружье и направил его в сторону знакомого, сидевшего за рулем Kia Sportage. Потерпевший, увидев ружье, сказал, что тот не выстрелит. В ответ на его слова мужчина нажал на курок», - описала произошедшее Татьяна Махницкая.

Пуля попала в шею, потерпевший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело погибшего на его машине в Неверкинский район, облил ее бензином и поджег.

Злоумышленник был задержан пензенскими сотрудниками полиции в Ульяновской области, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«После проведения неотложных следственных действий уголовное дело будет передано по территориальной подследственности в Следственное управление Следственного комитета России по Ульяновской области для организации дальнейшего расследования», - добавила Татьяна Махницкая.