12.03.2018 | 16:47

Областной суд оставил без изменения приговор, вынесенный 37-летней жительнице Пензы за похищение любовницы супруга.

В августе 2017 года горожанка попросила 26-летнего родственника мужа помочь ей сохранить семью, где воспитываются трое несовершеннолетних детей, и принудить соперницу отказаться от проживания с мужчиной.

В тот же день сообщник под предлогом получения юридической консультации договорился о встрече с потерпевшей, посадил ее в машину, где уже находилась обманутая жена, и начал движение.

«После безуспешных попыток вколоть сопротивляющейся сопернице два шприца с успокоительным средством осужденная нанесла ей не менее четырех ударов ножом в грудную клетку и по верхним конечностям, укусила за ухо. Более часа соучастники преступления насильно удерживали потерпевшую в автомобиле, перемещаясь по улицам Пензы и заглушая ее крики громкой музыкой», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Затем они приехали в лесной массив в районе Саловки, привязали любовницу к дереву, и жена нанесла ей не менее двух ударов ножом в шею. После этого злоумышленники скрылись.

Женщина освободилась, убежала вглубь леса и позвонила супругу осужденной. Он выехал на место, нашел сожительницу и отвез в больницу.

Позже обманутая жена заявила, что хотела только напугать разлучницу, а ее подельник - что был лишь водителем. Суд, учитывая, что у женщины трое несовершеннолетних детей и она беременна четвертым, назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

Родственник мужа на пять лет отправился в колонию строгого режима.

Также осужденные должны выплатить жертве по 200 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Потерпевшая обжаловала приговор, но он был оставлен без изменения и вступил в законную силу.