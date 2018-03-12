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Криминал | Суд не изменил приговор многодетной пензячке, похитившей любовницу мужа

12.03.2018|16:47
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Областной суд оставил без изменения приговор, вынесенный 37-летней жительнице Пензы за похищение любовницы супруга.

В августе 2017 года горожанка попросила 26-летнего родственника мужа помочь ей сохранить семью, где воспитываются трое несовершеннолетних детей, и принудить соперницу отказаться от проживания с мужчиной.

В тот же день сообщник под предлогом получения юридической консультации договорился о встрече с потерпевшей, посадил ее в машину, где уже находилась обманутая жена, и начал движение.

«После безуспешных попыток вколоть сопротивляющейся сопернице два шприца с успокоительным средством осужденная нанесла ей не менее четырех ударов ножом в грудную клетку и по верхним конечностям, укусила за ухо. Более часа соучастники преступления насильно удерживали потерпевшую в автомобиле, перемещаясь по улицам Пензы и заглушая ее крики громкой музыкой», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Затем они приехали в лесной массив в районе Саловки, привязали любовницу к дереву, и жена нанесла ей не менее двух ударов ножом в шею. После этого злоумышленники скрылись.

Женщина освободилась, убежала вглубь леса и позвонила супругу осужденной. Он выехал на место, нашел сожительницу и отвез в больницу.

Позже обманутая жена заявила, что хотела только напугать разлучницу, а ее подельник - что был лишь водителем. Суд, учитывая, что у женщины трое несовершеннолетних детей и она беременна четвертым, назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

Родственник мужа на пять лет отправился в колонию строгого режима.

Также осужденные должны выплатить жертве по 200 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Потерпевшая обжаловала приговор, но он был оставлен без изменения и вступил в законную силу.

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Гость|12.03.2018 17:26|

Как дети могут проживать с таким исчадием ада? Она не имеет права даже близко подходить к детям. Детей в детдом а её на зону.Такая мать может воспитать только убийц.

Гость|12.03.2018 17:43|

а мужа то удержала ?

Гость|12.03.2018 17:44|

Вот такие и пополняют демографию.

Гость|12.03.2018 18:34|

Грабь, насилуй, убивай - тебе ничего не будет, если ты беременна баба. Ну подумаешь, что она любит людей похищать, пытать, ножом пырять - ОНАЖЕМАТЬ

Гость|12.03.2018 18:55|

Гость писал(a):

Ну подумаешь, что она любит людей похищать, пытать, ножом пырять - ОНАЖЕМАТЬ
ОНАЖЕМАТЕРИ рожают ИХТАМНЕТОВ. Чо не так ?

Гость|12.03.2018 19:06|

Нравы буртассии.

Гость|12.03.2018 19:11|

Гость писал(a):

Гость|12.03.2018 19:06|

Нравы буртассии.

Край... Сссссссурский. )

Гость|12.03.2018 19:58|

Чикаго,какой-то,или, как его,Палермо!

Гость|12.03.2018 20:26|

Простых пьяниц лишают материнства а покушение на убийство с особой жестокостью даёт право на воспитание детей. Только изоляция от детей и общества.

Имя: Гость
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