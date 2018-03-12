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Криминал | 33-летняя пензячка призналась в краже телефона у юного спортсмена

12.03.2018|18:02
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У 33-летней жительницы Пензы изъяли мобильный телефон, украденный у подростка.

В отдел полиции № 1 обратилась мать юного горожанина. Она рассказала, что в раздевалке спортивного учреждения в центре города, на улице Красной, сын оставил телефон без присмотра и тот исчез.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 33-летней жительницы Пензы. Она призналась в содеянном», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Телефон у женщины забрали, а по факту кражи возбудили уголовное дело.

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Гость|12.03.2018 19:03|

Надо было ей еще вафлю в рот дать.

Гость|12.03.2018 20:10|

Она наркоманка? Алкоголичка?Ранее привлекалась? Что делала в спортивном центре?

Гость|12.03.2018 21:17|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

Имя: Гость
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