12.03.2018 | 18:02

У 33-летней жительницы Пензы изъяли мобильный телефон, украденный у подростка.

В отдел полиции № 1 обратилась мать юного горожанина. Она рассказала, что в раздевалке спортивного учреждения в центре города, на улице Красной, сын оставил телефон без присмотра и тот исчез.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 33-летней жительницы Пензы. Она призналась в содеянном», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Телефон у женщины забрали, а по факту кражи возбудили уголовное дело.