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Криминал | Житель Сосновоборска хотел скрыться от полиции с коноплей в машине

10.01.2018|14:57
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24-летний житель Сосновоборска осужден за приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

Сентябрьским вечером мужчина нарвал у поселкового клуба коноплю и положил пакет в багажник своего автомобиля ВАЗ-2110.

Приметивший его полицейский поинтересовался, чем сельчанин занимается, а через несколько минут к ним подошел еще один сотрудник правоохранительных органов.

Люди в форме попросили злоумышленника показать, что именно он положил в багажник, но тот закрылся в машине и попытался уехать. Тем не менее скрыться ему не удалось: неподалеку от клуба, возле реки Тешнярь, он врезался в металлическую опору.

«Не теряя надежду избежать ответственности, гражданин попытался убежать и избавиться от наркотического средства, но был задержан своими преследователями», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Выброшенный неудачливым беглецом пакет с коноплей полицейские нашли на пологом берегу реки. Общая масса содержимого в пересчете на высушенное вещество составила 427 г.

Суд учел, что ранее мужчина привлекался к ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, и назначил ему наказание в виде двух лет колонии общего режима.

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Гость|10.01.2018 15:13|

так полиция была с коноплей или житель Сосновоборска ???)

Гость|10.01.2018 15:18|

Как знать, может это техническая конопля была. Тут давеча завод по переработке конопли задумали. Может это сосновоборский ремесленик, делает пеньку и пр. А его в тюрьму.

Гость|10.01.2018 15:21|

penzainform.ru писал(a):

«Не теряя надежду избежать ответственности, гражданин попытался убежать и избавиться от наркотического средства, но был задержан своими преследователями»
Надо было показать коноплю мусорам. Она же сырая, мало ли зачем он её нарвал. У нас же завод конопляный строят, может он ботаник и структуру растения изучал. А завтра Белозерцев с коноплёй ходить будет, его тоже задержат?

Мусора скорее всего денег немного от него хотели.

Мак же сажают в огородах, особенно раньше.

Гость|10.01.2018 15:43|

Как удачно полицейские оказались рядом прямо именно в тот самый момент когда коноплю рвали, не одни сутки наверно в засаде провели

Гость|10.01.2018 15:43|

penzainform.ru писал(a):

Люди в форме
А по вечерам обычные сосновоборские колхозники... лошки одним словом.

Гость|10.01.2018 15:46|

Сосновоборск вообще суперлошарский райцентр. Особенно безобразны и скотоподобны сосновоборские тёлки.

Гость|10.01.2018 15:58|

Они под сосновоборскими ментами,поэтому и безобразны. пензенским нужно давать.

Гость|10.01.2018 16:16|

Я так понимаю, вы настоящие мужчины, хозяева в доме!!! Позволяющие себе подобные высказывания, которым когда то сосновоборские телки рога заставили.....

Гость|10.01.2018 16:23|

Взял и срок себе нарвал.

Гость|10.01.2018 16:52|

Рога не заставляют а наставляют. Нужно тебе милая подарить букварь.

Гость|10.01.2018 17:45|

Т9 уважаемый, но суть всем понятна!!!

Гость|10.01.2018 18:52|

penzainform.ru писал(a):

Сентябрьским вечером мужчина нарвал у поселкового клуба коноплю
Шедевр отечественной журналистики

Гость|10.01.2018 19:58|

Умер создатель Т9

Земля ему пуховик.

Гость|10.01.2018 19:59|

Он:

- Ну что, сегодня встречаемся как и договаривались?

Она:

- Да. Когда тебя ждать ??

- Выебу в 19 часов.

- Да, ты решительно настроен!

- ВыеДу! ВыеДу!! Долбаный Т9!!!

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