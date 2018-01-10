10.01.2018 | 14:57

24-летний житель Сосновоборска осужден за приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

Сентябрьским вечером мужчина нарвал у поселкового клуба коноплю и положил пакет в багажник своего автомобиля ВАЗ-2110.

Приметивший его полицейский поинтересовался, чем сельчанин занимается, а через несколько минут к ним подошел еще один сотрудник правоохранительных органов.

Люди в форме попросили злоумышленника показать, что именно он положил в багажник, но тот закрылся в машине и попытался уехать. Тем не менее скрыться ему не удалось: неподалеку от клуба, возле реки Тешнярь, он врезался в металлическую опору.

«Не теряя надежду избежать ответственности, гражданин попытался убежать и избавиться от наркотического средства, но был задержан своими преследователями», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Выброшенный неудачливым беглецом пакет с коноплей полицейские нашли на пологом берегу реки. Общая масса содержимого в пересчете на высушенное вещество составила 427 г.

Суд учел, что ранее мужчина привлекался к ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, и назначил ему наказание в виде двух лет колонии общего режима.