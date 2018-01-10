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Криминал | В Лопатинском районе возбуждено дело на руководителя предприятия

10.01.2018|17:09
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В Лопатине у руководителя муниципального предприятия не сошлись дебет с кредитом, и это стало нарушением закона. Прокуратура нашла в этом деле коррупционную составляющую.

«При наличии у МУП «Коммунальщик» кредиторской задолженности в сумме около двух миллионов (в том числе – более 260 тысяч рублей по заработной плате перед работниками) руководитель этого предприятия издал указ о предоставлении себе к отпуску материальной помощи в размере более 41 тысячи рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества с использованием служебного положения». Расследование находится на контроле у прокуратуры Лопатинского района.

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