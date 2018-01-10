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Криминал | Полицейские нашли в квартире пензенца 5 000 доз синтетического наркотика

10.01.2018|16:22
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В Пензе полицейские задержали с поличным 29-летнего местного жителя, который занимался оборудованием тайника с наркотическими средствами. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Выяснилось, что злоумышленник снимал квартиру, где хранил и фасовал синтетические наркотики. Во время обыска там обнаружили более 500 граммов запрещенных веществ - около 5 000 доз, предназначенных для распространения на территории Пензенской области.

Также у подозреваемого изъяли технические средства и приспособления, которые он использовал для своей деятельности.

В отношении пензенца возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). «Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении пензенца избрана мера пресечения - заключение под стражу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

В ведомстве работает горячая линия (тел. 59-10-10), куда любой житель области может сообщить о незаконном распространении наркотиков.

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Гость|10.01.2018 16:32|

Вот ни чего себе.С таким количеством на условный срок тянет.

Гость|10.01.2018 16:56|

А если бы было 600 грамм, то вообще штрафом обошлось!

Гость|10.01.2018 17:39|

Штрафом тех кто поймал

Гость|10.01.2018 18:14|

Плохо все равно борются! Наркоманов все больше и больше!

Гость|10.01.2018 18:17|

Крыша у него оказалась никудышная,вот и попал.

Гость|10.01.2018 18:31|

Если бы боролись,то на территории не было бы ни грамма наркоты.А это только видимость.

Гость|10.01.2018 19:01|

Надо было мусарам дать нюхнуть

Гость|10.01.2018 19:02|

мусора им лишь бы побольше таких чтобыденьги гребсти

Гость|10.01.2018 19:45|

Гость писал(a):

Крыша у него оказалась никудышная,вот и попал.
КРЫШУЮЩИХ ВООБЩЕ СДАВАТЬ ФСБ И НА ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК!!!

Имя: Гость
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