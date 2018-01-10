10.01.2018 | 16:22

В Пензе полицейские задержали с поличным 29-летнего местного жителя, который занимался оборудованием тайника с наркотическими средствами. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Выяснилось, что злоумышленник снимал квартиру, где хранил и фасовал синтетические наркотики. Во время обыска там обнаружили более 500 граммов запрещенных веществ - около 5 000 доз, предназначенных для распространения на территории Пензенской области.

Также у подозреваемого изъяли технические средства и приспособления, которые он использовал для своей деятельности.

В отношении пензенца возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). «Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении пензенца избрана мера пресечения - заключение под стражу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

В ведомстве работает горячая линия (тел. 59-10-10), куда любой житель области может сообщить о незаконном распространении наркотиков.