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Криминал | Пензенец, удерживавший женщин в сауне, осужден на 2 года условно

10.01.2018|15:04
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Два года условно – такой приговор вынесен Железнодорожным судом пензенцу, лишившему двух женщин свободы.

В октябре 2017 года в сауне на улице Бакунина 32-летний мужчина насильно удерживал в помещении женщин. Во время спецоперации по освобождению пленниц была перекрыта центральная часть города. Автомобилисты попали в многочасовые пробки, пока бойцы Росгвардии штурмовали здание.

На месте был обнаружен арсенал, которым захватчик напугал женщин. Как оказалось впоследствии, оружие не было боевым.

«Из сумки достал сигнальный пистолет и охолощенный автомат Калашникова, после чего направил их на девушек. Кроме того, он также демонстрировал сувенирный штык-нож и макет ручной гранаты», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчина сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину в содеянном, поэтому и получил условный срок.

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