09.01.2018 | 15:18

В Шемышейке новогодние праздники закончились трагедией. В местном кафе встретились трое приятелей. После посиделок мужчина 1982 года рождения позвал товарищей к себе домой, где между ним и одним из гостей возникла ссора. Тот ушел, а второй остался.

Однако застолье продолжалось недолго, вновь вспыхнул скандал. Хозяин схватил нож и, угрожая им, стал выпроваживать второго обидчика, который пытался уладить конфликт.

«Обвиняемый нанес два удара в область грудной клетки и один в спину своего приятеля. Через некоторое время, осознав, что пострадавший не подает признаков жизни, он решил спрятать тело потерпевшего в бане, однако, не дотащив, оставил его на территории своего домовладения, накрыв матрасом и покрывалом», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Погибшим оказался 30-летний мужчина. После кровавой драмы хозяин отправился спать, но перед этим о произошедшем успел сообщить своим родителям. Они и вызвали полицию.