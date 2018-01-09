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Криминал | Житель Шемышейки обвиняется в убийстве своего знакомого

09.01.2018|15:18
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В Шемышейке новогодние праздники закончились трагедией. В местном кафе встретились трое приятелей. После посиделок мужчина 1982 года рождения позвал товарищей к себе домой, где между ним и одним из гостей возникла ссора. Тот ушел, а второй остался.

Однако застолье продолжалось недолго, вновь вспыхнул скандал. Хозяин схватил нож и, угрожая им, стал выпроваживать второго обидчика, который пытался уладить конфликт.

«Обвиняемый нанес два удара в область грудной клетки и один в спину своего приятеля. Через некоторое время, осознав, что пострадавший не подает признаков жизни, он решил спрятать тело потерпевшего в бане, однако, не дотащив, оставил его на территории своего домовладения, накрыв матрасом и покрывалом», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Погибшим оказался 30-летний мужчина. После кровавой драмы хозяин отправился спать, но перед этим о произошедшем успел сообщить своим родителям. Они и вызвали полицию.

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Гость|09.01.2018 18:43|

Опять это село. Ни одной нормальной новости оттуда. Генотип однако....

Имя: Гость
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