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Криминал | Житель Городищенского района вместо колонок отправлял покупателям рис

09.01.2018|17:31
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Мировой суд Первомайского района признал жителя Городищенского района виновным в мошенничестве.

27-летний мужчина снимал квартиру в Пензе, подрабатывая в общепите и Интернете. С августа 2016 по январь 2017 года на сайте Avito.ru он размещал объявления о продаже портативной музыкальной колонки, которой на самом деле у него не было. Мужчина нашел потенциальных покупателей в Керчи, Рязани, Санкт-Петербурге и Чебоксарах, сформировал им посылки, куда вместо обещанного товара положил художественную литературу и упаковки риса и гречки, и отправил их, получив от «клиентов» в общей сложности 29 700 рублей.

28 декабря 2016 года он нашел в Интернете объявление о сдаче в аренду игровой консоли, двух геймпадов, четырех дисков с играми и кабеля питания, встретился с продавцом в Терновке и заключил с ней договор аренды на сутки, заплатив 550 рублей. Однако в условленное время мужчина так и не вернул оборудование, попросив у женщины номер банковской карты, чтобы, по его словам, оплатить продление аренды. Однако ни денег, ни имущества она так и не получила. Ущерб от действий мужчины составил 30 780 рублей.

Потерпевшая нашла в Интернете объявление о продаже похищенного у нее оборудования и попросила родственников договориться о его покупке. В свою очередь, «продавец» также не стал напрямую встречаться с покупателями и попросил пойти на сделку своего знакомого, сославшись на необходимость покинуть город.

Родственники женщины опознали принадлежавшее ей оборудование, и приятель «продавца» был доставлен в полицию. Сам злоумышленник наблюдал за всем со стороны, догадался, что произошло, и перестал отвечать на звонки друга.

«Судом мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов, иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены на сумму 15 250 рублей. Приговор вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Также уточняется, что в феврале 2017 года мужчина был признан виновным в покушении на кражу.

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Гость|09.01.2018 19:01|

Прикольный чувачок)))! Но надо покаяться.

Гость|09.01.2018 19:02|

Мошенники перешли на авито. Воруют бесконтактного из кармана граждан.

Гость|09.01.2018 19:51|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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