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Криминал | Ранее судимый мужчина праздновал Новый год украденными им напитками

09.01.2018|16:29
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В Чемодановке мужчина отмечал наступление нового года в дружеской компании.

«Были новогодние праздники, мы пили, выпивали, употребляли алкоголь», - рассказал подозреваемый.

Когда стол опустел, один из друзей незамедлительно отправился к ближайшей торговой точке.

«Увидев, что магазин закрыт, он сломал запорное устройство входной двери, проник в помещение, где набрал несколько бутылок с элитным алкоголем. После этого он вернулся к товарищам, и они продолжили распитие. Через два дня он преднамеренно вернулся в тот же магазин для совершения преступления», - сообщил старший следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Евгений Сорокин.

Таким образом продавцам был нанесен ущерб на сумму около 6 000 рублей. Кроме горячительных напитков, мужчина прихватил с прилавка и закуску – различные колбасные изделия. Более того, ему так понравилось накрывать на стол преступным образом, что он повторил этот трюк еще дважды – уже на территории города Пензы. Причем на кадрах видео с камеры наблюдения молодой человек не просто берет с витрины первое, что попалось под руку, а тщательно выбирает товар.

Кстати, данный гражданин уже был судим. Теперь рецидивист находится под стражей. Ему грозит очередной срок – до пяти лет лишения свободы.

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Гость|09.01.2018 18:36|

" Ранее судимый мужчина праздновал Новый год украденными им напитками".. Сам о себе не позаботишься-никто не позаботится!

Гость|09.01.2018 19:45|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

Гость|09.01.2018 19:47|

Копеечный ты фраер

Имя: Гость
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