09.01.2018 | 16:29

В Чемодановке мужчина отмечал наступление нового года в дружеской компании.

«Были новогодние праздники, мы пили, выпивали, употребляли алкоголь», - рассказал подозреваемый.

Когда стол опустел, один из друзей незамедлительно отправился к ближайшей торговой точке.

«Увидев, что магазин закрыт, он сломал запорное устройство входной двери, проник в помещение, где набрал несколько бутылок с элитным алкоголем. После этого он вернулся к товарищам, и они продолжили распитие. Через два дня он преднамеренно вернулся в тот же магазин для совершения преступления», - сообщил старший следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Евгений Сорокин.

Таким образом продавцам был нанесен ущерб на сумму около 6 000 рублей. Кроме горячительных напитков, мужчина прихватил с прилавка и закуску – различные колбасные изделия. Более того, ему так понравилось накрывать на стол преступным образом, что он повторил этот трюк еще дважды – уже на территории города Пензы. Причем на кадрах видео с камеры наблюдения молодой человек не просто берет с витрины первое, что попалось под руку, а тщательно выбирает товар.

Кстати, данный гражданин уже был судим. Теперь рецидивист находится под стражей. Ему грозит очередной срок – до пяти лет лишения свободы.