09.01.2018 | 16:13

В Пензе вынесен приговор 32-летнему местному жителю, который 6 октября прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, незаконно лишил свободы двух девушек в сауне на улице Бакунина.

Тогда у пензенца возник конфликт с администратором сауны, и он, зная, что в здании находится еще одна работница бани, решил запереть их внутри.

«С этой целью мужчина закрыл здание сауны изнутри на запорное устройство, после чего достал из имеющейся при себе сумки предметы, используемые им в качестве оружия: сигнальный пистолет, охолощенный автомат АК», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

Направляя свое оружие в сторону потерпевших – девушек 1991 и 1999 годов рождения, он запретил им покидать баню без его разрешения. Чтобы пленницы не сбежали, мужчина сковал их между собой наручниками.

«Кроме того, он демонстрировал им сувенирный штык-нож и макет ручной гранаты. Девушки были незаконно лишены свободы и возможности передвижения вплоть до момента их освобождения сотрудниками специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Пензенской области», - уточнили в управлении.

Суд, признав пензенца виновным, назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.