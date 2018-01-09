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Криминал | Пензенцу, захватившему девушек в сауне, дали условный срок

09.01.2018|16:13
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В Пензе вынесен приговор 32-летнему местному жителю, который 6 октября прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, незаконно лишил свободы двух девушек в сауне на улице Бакунина.

Тогда у пензенца возник конфликт с администратором сауны, и он, зная, что в здании находится еще одна работница бани, решил запереть их внутри.

«С этой целью мужчина закрыл здание сауны изнутри на запорное устройство, после чего достал из имеющейся при себе сумки предметы, используемые им в качестве оружия: сигнальный пистолет, охолощенный автомат АК», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

Направляя свое оружие в сторону потерпевших – девушек 1991 и 1999 годов рождения, он запретил им покидать баню без его разрешения. Чтобы пленницы не сбежали, мужчина сковал их между собой наручниками.

«Кроме того, он демонстрировал им сувенирный штык-нож и макет ручной гранаты. Девушки были незаконно лишены свободы и возможности передвижения вплоть до момента их освобождения сотрудниками специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Пензенской области», - уточнили в управлении.

Суд, признав пензенца виновным, назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

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Гость|09.01.2018 16:22|

Почти как за репост во ВКонтакте.

Гость|09.01.2018 16:27|

... а за трехкратное нарушение на пикетах-митингах в течении полугода - до 5-ти лет. Можно и строгого режима.

Гость|09.01.2018 16:33|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, он демонстрировал им
Гость писал(a):
трехкратное нарушение на пикетах-митингах в течении полугода - до 5-ти
Делаем выводы и демонстрируем.

Гость|09.01.2018 16:38|

Видать какой-то крутой бандит,коль судьи побоялись его трогать.

Гость|09.01.2018 16:40|

penzainform.ru писал(a):

«С этой целью мужчина закрыл здание сауны изнутри на запорное устройство, после чего достал из имеющейся при себе сумки предметы, используемые им в качестве оружия: сигнальный пистолет, охолощенный автомат АК
penzainform.ru писал(a):
предметы, используемые им в качестве оружия:
penzainform.ru писал(a):
предметы, используемые им в качестве оружия:
Пардон, а как он их использовал в качестве оружия?

За банку отсыревшего пороха из погреба времён Олимпиады-80 4.5 года дают.

Судья куплен что ли?

Гость|09.01.2018 16:42|

Гость писал(a):

Видать какой-то крутой бандит,коль судьи побоялись его трогать.

в отношении двух или более лиц, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Гость|09.01.2018 16:44|

Ст. 127 УК РФ 1. Объектом преступления является личная свобода человека, а при квалифицированном преступлении дополнительно жизнь и здоровье человека.

Гость|09.01.2018 16:46|

Гость писал(a):

в отношении двух или более лиц, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Провели по ч.1 ст. 127 УК РФ, одну из заложниц за человека не посчитали.

Гость|09.01.2018 16:49|

Бабло не пахнет.

Гость|09.01.2018 16:57|

Гость писал(a):

трехкратное нарушение на пикетах-митингах в течении полугода - до 5-ти

Делаем выводы и демонстрируем.

Кады выход?

Гость|09.01.2018 17:03|

Гость писал(a):

в отношении двух или более лиц, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
А что сделать с теми кто над целым народом издевается?

Гость|09.01.2018 17:18|

18летняя работница бани. Поржал от души.

Гость|09.01.2018 17:32|

На ушах весь центр держали, пробки одни были и поф.. типо шутник)))озорник. Законы у нас веселые одному за то что ребёнка подвёз до больницы 2 года строгого( хорош хоть отменили после 7 месяцев отсидки) а тут считай ничего не дали за такой кипишь, теперь будут безнаказанно себя чувствовать мрази всякие.

Гость|09.01.2018 17:32|

А на фотовоенные вибраторы?

Гость|09.01.2018 17:39|

Гость писал(a):

А отцы девушек педики?

у них не отцы, а мамка, а она им за работу в горячем цеху доплачивает.

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Имя: Гость
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