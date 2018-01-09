09.01.2018 | 11:44

В Заречном хакеры атаковали предприятие, располагающееся в бизнес-инкубаторе «Импульс». Получив доступ к серверу компании, злоумышленники зашифровали ее файлы и оставили адрес электронной почты для связи.

«Один из работников предприятия написал злоумышленникам. Те запросили за расшифровку данных 15 000 рублей. Вместо выполнения этого требования потерпевшие обратились с заявлением в полицию», — сообщает портал «Город Z» со ссылкой на старшего следователя отделения МО МВД России по ЗАТО Заречный Викторию Панкову.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации и начали расследование.

Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей либо лишения свободы на срок до четырех лет.