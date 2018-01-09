Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|9 янв 2018|19:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  68.21  |  $  57.05
 

Криминал | Хакеры атаковали зареченское предприятие и потребовали 15 000 рублей

09.01.2018|11:44
Печать

В Заречном хакеры атаковали предприятие, располагающееся в бизнес-инкубаторе «Импульс». Получив доступ к серверу компании, злоумышленники зашифровали ее файлы и оставили адрес электронной почты для связи.

«Один из работников предприятия написал злоумышленникам. Те запросили за расшифровку данных 15 000 рублей. Вместо выполнения этого требования потерпевшие обратились с заявлением в полицию», — сообщает портал «Город Z» со ссылкой на старшего следователя отделения МО МВД России по ЗАТО Заречный Викторию Панкову.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации и начали расследование.

Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей либо лишения свободы на срок до четырех лет.

Источник — gorodz.info
0
0
0
0
Гость|09.01.2018 12:05|

Потеряют они данные свои и поделом!

Гость|09.01.2018 12:26|

penzainform.ru писал(a):

Те запросили за расшифровку данных 15 000 рублей
Не 15.000.000? Точно тысяч? Так это шелуха компьютерная, а не хакеры.

Гость|09.01.2018 13:08|

penzainform.ru писал(a):

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации
Шифрует вирус шифровальщик, по факту злоумышленники никакого доступа не получали, вирус занес кто то из пользователей. Сейчас хакеры просят выкуп в биткоинах, а 15т.р. это местный школьник какой то.

Гость|09.01.2018 16:04|

Заречный скоро попадёт в криминальные сводки России.Лоси-бродяги,малолетние извращенцы.теперь хакеры-вымогатели.домашние голые собаки на морозе. Страшно жить у Вас господа.

Гость|09.01.2018 19:00|

Не надо было прон с конями качать, тогда б и вирус не словили

Гость|09.01.2018 19:52|

оперативно новости выходят, это было еще 2 месяца назад. И второй раз уже. Первый раз заплатили кажется 25 т.р., а второй не захотели

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!