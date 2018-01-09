09.01.2018 | 11:53

56-летний житель села Нижняя Елюзань Городищенского района был доставлен в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у него ножевое ранение и сообщили о пациенте в полицию.

Стражи порядка оперативно восстановили картину произошедшего. Как оказалось, мужчина поссорился со своим 60-летним братом. Выяснение отношений закончилось тем, что старший родственник вонзил нож в грудь младшему.

«Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.