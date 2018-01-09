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Криминал | 60-летний житель Нижней Елюзани ударил брата ножом в грудь

09.01.2018|11:53
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56-летний житель села Нижняя Елюзань Городищенского района был доставлен в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у него ножевое ранение и сообщили о пациенте в полицию.

Стражи порядка оперативно восстановили картину произошедшего. Как оказалось, мужчина поссорился со своим 60-летним братом. Выяснение отношений закончилось тем, что старший родственник вонзил нож в грудь младшему.

«Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|09.01.2018 12:00|

ПЬЯНСТВУ БОЙ!!! БРАТ НА БРАТА ИДЁТ.

Гость|09.01.2018 13:28|

Аббяс разбушевался и бросился на Хайдара. Не поделили Гюльчатай.

Гость|09.01.2018 13:43|

К стати в пензенской обл про это каждый день читаю! Всё по пьяне!

Гость|09.01.2018 13:44|

Не поделили Гюльчатай.

Лошадь не поделили .

Гость|09.01.2018 14:41|

Вроде не бездельники и могли бы жить

Им бы понедельники взять и отметить

Гость|09.01.2018 14:45|

Прошёл запой,великий и могучий... до пятницы.

Гость|09.01.2018 15:12|

Гульчихра всему виной... еще у них 2 мечети и 1 школа на деревню

Имя: Гость
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