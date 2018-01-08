Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|8 янв 2018|19:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Криминал | 60-летняя попрошайка вытащила из кошелька пенсионерки 5 000 рублей

08.01.2018|15:00
Печать

Сотрудниками полиции была задержана женщина, обманувшая пенсионерку из села Голицино. И если попытка вызвать жалость сработала с пожилой сельчанкой, то с сотрудниками органов такой фокус не удался.

«Заявительница пояснила, что направлялась в магазин за продуктами. Ее остановила незнакомка, которая сказала, что является беженкой, находится в трудном финансовом положении и просит подаяния у местных жителей. Потерпевшая решила оказать посильную помощь и достала из сумки кошелек с намерением подать 100 рублей», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Злоумышленница заметила у пожилой женщины крупные купюры и стала просить еще денег. Получив отказ, она не сдалась и попробовала уговорить пенсионерку. А когда ту отвлекли другие попрошайки, незаметно вытащила из кошелька пятитысячную банкноту.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 60-летней жительницы Пензенского района. Потерпевшая опознала подозреваемую, та созналась в содеянном», - добавила Ольга Евдокимова.

Сотрудники полиции выясняют, имеет ли задержанная отношение к другим подобным преступлениям, и просят всех, кто что-либо знает о ее противоправных действиях, сообщить эту информацию по телефону горячей линии регионального управления МВД 563-111 или 02.

0
0
0
0
 
Гость|08.01.2018 18:39|

Ну чё судить то, люди несчастные и не мведают что творят. Чё судить то СЕБЕ В ОСУЖДЕНИЕ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!