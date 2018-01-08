08.01.2018 | 15:00

Сотрудниками полиции была задержана женщина, обманувшая пенсионерку из села Голицино. И если попытка вызвать жалость сработала с пожилой сельчанкой, то с сотрудниками органов такой фокус не удался.

«Заявительница пояснила, что направлялась в магазин за продуктами. Ее остановила незнакомка, которая сказала, что является беженкой, находится в трудном финансовом положении и просит подаяния у местных жителей. Потерпевшая решила оказать посильную помощь и достала из сумки кошелек с намерением подать 100 рублей», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Злоумышленница заметила у пожилой женщины крупные купюры и стала просить еще денег. Получив отказ, она не сдалась и попробовала уговорить пенсионерку. А когда ту отвлекли другие попрошайки, незаметно вытащила из кошелька пятитысячную банкноту.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 60-летней жительницы Пензенского района. Потерпевшая опознала подозреваемую, та созналась в содеянном», - добавила Ольга Евдокимова.

Сотрудники полиции выясняют, имеет ли задержанная отношение к другим подобным преступлениям, и просят всех, кто что-либо знает о ее противоправных действиях, сообщить эту информацию по телефону горячей линии регионального управления МВД 563-111 или 02.