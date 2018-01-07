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Криминал | Житель Шемышейки обвиняется в убийстве знакомого

07.01.2018|12:19
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Зареченский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по Пензенский области возбудил уголовное дело по факту убийства. В совершении преступления подозревается 35-летний житель Шемышейки.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 января в этом поселке. В местном кафе мужчина встретил двоих знакомых и пригласил их к себе.

В доме на улице Горького трое стали употреблять спиртные напитки. Один из гостей начал оскорблять хозяина, и тот потребовал, чтобы обидчик ушел. Приятель удалился.

Оставшись вдвоем, мужчины продолжили пить, но и между ними возникла ссора. Впоследствии точную ее причину обвиняемый вспомнить не смог, предположив, что его разозлили упреки гостя в том, что он выгнал их общего знакомого.

Ссора переросла в потасовку. Хозяин дома схватил лежавший на кухне нож и стал махать им перед гостем, требуя, чтобы тот удалился. Выйдя на крыльцо, мужчина попробовал успокоить агрессора, схватив его за руку, но получил два удара ножом в грудь и один в спину.

Когда злоумышленник понял, что жертва не подает признаков жизни, он попытался спрятать тело в бане, однако справиться с тяжестью не смог и оставил труп в доме, накрыв его матрацем и покрывалом.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 30-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия от причиненных ему колото-резаных ранений», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Предполагаемого убийцу задержали и предъявили ему обвинение в умышленном причинении смерти. В настоящее время он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Гость|07.01.2018 12:34|

Куда столько праздничных выходных?Для кого? Спиваются ещё больше и звереют.Чему радоваться 10 дней обжорства и пьянки.Три дня и за работу.

Гость|07.01.2018 13:06|

Не даром при знакомстве всегда интересуюсь, не из шемышейки ли генотип...

Гость|07.01.2018 15:27|

АЛКАШИ ВСЁ РАВНО НЕ РАБОТАЮТ. ИМ БЕЗ РАЗНИЦЫ СКОЛЬКО ДНЕЙ ПРАЗДНИКИ. ЕСТЬ ДЕНЬГИ НА ПОЙЛО,ВОТ И ПРАЗДНИК.

Гость|07.01.2018 15:48|

Гость писал(a):

АЛКАШИ ВСЁ РАВНО НЕ РАБОТАЮТ. ИМ БЕЗ РАЗНИЦЫ СКОЛЬКО ДНЕЙ ПРАЗДНИКИ. ЕСТЬ ДЕНЬГИ НА ПОЙЛО,ВОТ И ПРАЗДНИК.

Надо запретить продажу алкоголя в праздничные дни.

Гость|07.01.2018 15:52|

Мордва веселит .

Гость|07.01.2018 16:12|

10 дней богачи на курорты летают.А нищета спивается и убивают друг друга.Вот итог новогодних праздников.

Гость|07.01.2018 16:47|

Гость писал(a):

Не даром при знакомстве всегда интересуюсь, не из шемышейки ли генотип...
А я настороженно отношусь ко всем сельчанам . Деградация данного контингента приближается к 90 % . Понимаю , что виновата власть .

Гость|07.01.2018 16:55|

Ошибаетесь батенька

Гость|07.01.2018 18:17|

Не даром при знакомстве всегда интересуюсь, не из шемышейки ли генотип...

Сам то откуда, с какой тутуновки. Нечего шляться и знакомиться. дома нужно сидеть, чтобы земляк твой тебя не пырнул

Гость|07.01.2018 18:20|

Гость писал(a):

Надо запретить продажу алкоголя в праздничные дни
А зачем тогда праздничные дни?К тому же на что строить крымский мост?

Гость|07.01.2018 18:39|

Гость писал(a):

Не даром при знакомстве всегда интересуюсь, не из шемышейки ли генотип...

Сам то откуда, с какой тутуновки. Нечего шляться и знакомиться. дома нужно сидеть, чтобы земляк твой тебя не пырнул

Шутки шутками , но по статистике убийства при распитии спиртного - удел в основном " труженников " села .

Гость|07.01.2018 19:05|

Гость писал(a):

Сам то откуда, с какой тутуновки. Нечего шляться и знакомиться. дома нужно сидеть, чтобы земляк твой тебя не пырнул
Для подстраховки интересуюсь, хочу быть абсолютно уверенным, что воспитываю своих детишков...

Гость|07.01.2018 19:08|

Не люблю, когда мне врут, порядочных ищу, короче.

Гость|07.01.2018 19:13|

Психи ..... током вас лечить .....

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