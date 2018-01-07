07.01.2018 | 12:19

Зареченский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по Пензенский области возбудил уголовное дело по факту убийства. В совершении преступления подозревается 35-летний житель Шемышейки.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 января в этом поселке. В местном кафе мужчина встретил двоих знакомых и пригласил их к себе.

В доме на улице Горького трое стали употреблять спиртные напитки. Один из гостей начал оскорблять хозяина, и тот потребовал, чтобы обидчик ушел. Приятель удалился.

Оставшись вдвоем, мужчины продолжили пить, но и между ними возникла ссора. Впоследствии точную ее причину обвиняемый вспомнить не смог, предположив, что его разозлили упреки гостя в том, что он выгнал их общего знакомого.

Ссора переросла в потасовку. Хозяин дома схватил лежавший на кухне нож и стал махать им перед гостем, требуя, чтобы тот удалился. Выйдя на крыльцо, мужчина попробовал успокоить агрессора, схватив его за руку, но получил два удара ножом в грудь и один в спину.

Когда злоумышленник понял, что жертва не подает признаков жизни, он попытался спрятать тело в бане, однако справиться с тяжестью не смог и оставил труп в доме, накрыв его матрацем и покрывалом.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 30-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия от причиненных ему колото-резаных ранений», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Предполагаемого убийцу задержали и предъявили ему обвинение в умышленном причинении смерти. В настоящее время он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.