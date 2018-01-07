07.01.2018 | 12:14

В полицию жительница улицы Долгорукова пришла за коляской. Не за новой, а за своей собственной, той, что однажды исчезла из подъезда.

«У меня маленькая внучка, ей девять месяцев. Мы остались практически, как говорится, без ног, потому что она еще пока не ходит, маленькая. И вот мы целую неделю были без коляски», - рассказала потерпевшая Наталья Зайко.

Так продолжалось до тех пор, пока правоохранительные органы не нашли пропажу и человека, подозреваемого в совершении кражи.

«Сотрудники полиции установили, что к данному преступлению может быть причастен несовершеннолетний житель Мокшанского района, приехавший в областной центр для обучения в колледже. В ходе допроса молодой человек рассказал, что работал в одной из организаций, распространял листовки. Когда подозреваемый ходил по подъездам, он присматривал детские коляски, оставленные без присмотра, а затем в отсутствие случайных свидетелей совершал кражи», - сообщил дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Рафик Чуйкин.

Таким же в точности образом он похитил детское транспортное средство из дома на улице Чапаева. Коляску он тогда продал, деньги истратил. Теперь молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.