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Криминал | Житель Лунинского района подозревается в ограблении пенсионерки

06.01.2018|11:47
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В Управление МВД России по городу Пензе обратилась 67-летняя женщина, которая сообщила, что ее ограбили.

Инцидент произошел на улице Лесозащитной, когда пенсионерка возвращалась домой из магазина. Неожиданно кто-то толкнул ее в спину и вырвал сумку, где лежали мобильный телефон и кошелек.

Полицейские по горячим следам вычислили причастного к совершению преступления 19-летнего жителя Лунинского района. Задержанный молодой человек признался в содеянном.

Он рассказал, что приехал в Пензу к приятелю, а другой знакомый пригласил его на день рождения. Поняв, что денег на подарок у него нет, парень решился на преступление. В момент нападения на пенсионерку он был со своим родственником.

За похищенный у женщины телефон молодой человек выручил 500 рублей.

«По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|06.01.2018 12:15|

ДИБИЛОИДНЫЙ СКОТ. ДРУГОГО НАЗВАНИЯ НЕ ДОСТОИН.

Гость|06.01.2018 12:25|

penzainform.ru писал(a):

В момент нападения на пенсионерку он был со своим родственником.
Пионеры - гайдаровцы

Гость|06.01.2018 12:34|

Гость писал(a):

В момент нападения на пенсионерку он был со своим родственником.
Волонтёры - добровольцы?

Гость|06.01.2018 13:01|

penzainform.ru писал(a):

«По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»

На восемь лет нарвался. А по существу выпороть, привести на место свершения преступления с размаху толкнуть в спину что бы мордой пыль собрал и отпустить. Тюрьма из него взраститт в нём подонка

Гость|06.01.2018 14:26|

Подонок уже есть,будет подонок в кубе,

Гость|06.01.2018 15:07|

Что происходит с селом. Замечаю, что знакомые индивиды из села медленные и тяжело обучаемые. Мамаши ждут результатов, а у самих в глазах маникюр и арфа.

Гость|06.01.2018 15:17|

Говнюк!

Гость|06.01.2018 15:18|

Гость писал(a):

ждут кайфа
У кого что болит. Знаний они ждут у своих недорослей, речь развитую, а не мычание и блеяние, но откуда, если мамаша общается фоточками в ин сто грамме, там ей взяться.

Гость|06.01.2018 15:23|

Опять Лунино-где власть,где воспитание.Все вакансии заняты,зарплату получают,а работы нет!?Глава района слабый?!

Гость|06.01.2018 15:33|

Гость писал(a):

но откуда,
от пензенского верблюда

Гость|06.01.2018 18:57|

Взять эту сволочь и в Лунино прилюдно яйцы отрубить.

Имя: Гость
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