06.01.2018 | 11:47

В Управление МВД России по городу Пензе обратилась 67-летняя женщина, которая сообщила, что ее ограбили.

Инцидент произошел на улице Лесозащитной, когда пенсионерка возвращалась домой из магазина. Неожиданно кто-то толкнул ее в спину и вырвал сумку, где лежали мобильный телефон и кошелек.

Полицейские по горячим следам вычислили причастного к совершению преступления 19-летнего жителя Лунинского района. Задержанный молодой человек признался в содеянном.

Он рассказал, что приехал в Пензу к приятелю, а другой знакомый пригласил его на день рождения. Поняв, что денег на подарок у него нет, парень решился на преступление. В момент нападения на пенсионерку он был со своим родственником.

За похищенный у женщины телефон молодой человек выручил 500 рублей.

«По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.