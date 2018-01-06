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Криминал | В Пензе у гражданина Таджикистана изъяли 150 свертков с героином

06.01.2018|16:30
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36-летний уроженец Таджикистана подозревается в незаконном сбыте героина. Оперативники задержали злоумышленника в тот момент, когда он приехал на пензенский автовокзал. В его дорожной сумке полицейские обнаружили и изъяли более 150 свертков с наркотическим веществом, приготовленных для распространения в областном центре.

«Гражданин Таджикистана прибыл на территорию Российской Федерации в 2013 году с целью зарабатывания денежных средств. Основным местом его проживания был город Москва, где он и начал заниматься противоправной деятельностью. Изъятую партию наркотических средств он получил в лесном массиве Московской области», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Общий вес партии героина составил около 300 граммов. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

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Гость|06.01.2018 18:57|

СОВСЕМ НЕ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК. НЕ ЧЕСТНЫЙ. ЧЕСТНЫЕ РАБОТАЮТ.

Имя: Гость
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