04.01.2018 | 11:47

53-летняя жительница Пензы лишилась 13 тысяч рублей из-за своей невнимательности. В баре на улице Белинского женщина положила сумку на подоконник и оставила ее без присмотра.

Посетительница увеселительного заведения отвлеклась, а когда вновь заглянула в сумочку, то обнаружила пропажу кошелька с деньгами.

Пензячка обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого: им оказался 44-летний гражданин, ранее судимый.

«Он дал признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Пензенской области.