Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 янв 2018|18:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Криминал | В баре на улице Белинского пензячка лишилась кошелька

04.01.2018|11:47
Печать

53-летняя жительница Пензы лишилась 13 тысяч рублей из-за своей невнимательности. В баре на улице Белинского женщина положила сумку на подоконник и оставила ее без присмотра.

Посетительница увеселительного заведения отвлеклась, а когда вновь заглянула в сумочку, то обнаружила пропажу кошелька с деньгами.

Пензячка обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого: им оказался 44-летний гражданин, ранее судимый.

«Он дал признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|04.01.2018 13:51|

Штатные щипачи. Делятся доходом с крышей.

Гость|04.01.2018 14:51|

Какого хрена 53-летняя мадам делала в забегаловке? Какое счастье искала?

Гость|04.01.2018 15:33|

Искала большой и крепкой любви,но на пути нарисовался синяк и облегчил её ношу.

Гость|04.01.2018 15:42|

На ул. Белинского есть харатц. Не совсем лотрыжник

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!