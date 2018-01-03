60-летний житель Пензы едва не лишился крупной суммы в результате своей забывчивости.
Мужчина, воспользовавшийся банкоматом в офисе банка на улице Московской, оставил в лотке выдачи денег 100 тысяч рублей. Когда же он хватился, денег уже не было.
Пензенец обратился в правоохранительные органы. Сотрудники уголовного розыска установили, что купюры забрал 65-летний пензенец.
«Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Не взял деньги? А зачем он пользовался банкоматом? Чтобы поиграть?