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Криминал | Пожилой пензенец забрал из банкомата чужие 100 тысяч рублей

03.01.2018|09:42
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60-летний житель Пензы едва не лишился крупной суммы в результате своей забывчивости.

Мужчина, воспользовавшийся банкоматом в офисе банка на улице Московской, оставил в лотке выдачи денег 100 тысяч рублей. Когда же он хватился, денег уже не было.

Пензенец обратился в правоохранительные органы. Сотрудники уголовного розыска установили, что купюры забрал 65-летний пензенец.

«Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|03.01.2018 09:54|

Не взял деньги? А зачем он пользовался банкоматом? Чтобы поиграть?

Гость|03.01.2018 10:01|

Зачем вообще наличку снимать, когда карты в каждом магазине принимают, да ещё и всякие бонусы и кешбеки на карты за покупки начисляют? Да и проценты на остаток на уровне банковских вкладов идут.

Гость|03.01.2018 10:02|

penzainform.ru писал(a):

«Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело»
Старый дурак, нельзя признаваться. Надо было разыграть забывчивость и склероз, типа не помню ничего, взял случайно, не осознавая. А ментам только и надо признание.

Гость|03.01.2018 10:17|

В каком банкомате такие суммы выдают? Тарханы?

Гость|03.01.2018 10:18|

Гость писал(a):

Зачем вообще наличку снимать, когда карты в каждом магазине принимают, да ещё и всякие бонусы и кешбеки на карты за покупки начисляют? Да и проценты на остаток на уровне банковских вкладов идут.
Согласен и аптеки то же.

Гость|03.01.2018 10:18|

Какая на хрен кража?Он их нашёл и решил сдать в милицию(милые лица).но не успел.

Гость|03.01.2018 10:21|

Гость писал(a):

Какая на хрен кража?Он их нашёл и решил сдать в милицию(милые лица).но не успел.
Совершенно верно и 20 процентов должен получить от суммы найденного

Гость|03.01.2018 10:32|

Мусорки на пенсионере очередную "палку" срубили? Герои, ничего не скажешь...

Гость|03.01.2018 12:02|

ЛЮБОЙ БАНКОМАТ ВЫДАЕТ НЕ БОЛЕЕ 25.000. ЗА РАЗ.

Гость|03.01.2018 12:08|

Гость писал(a):

Зачем вообще наличку снимать, когда карты в каждом магазине принимают, да ещё и всякие бонусы и кешбеки на карты за покупки начисляют? Да и проценты на остаток на уровне банковских вкладов идут.
Не в каждом.А есть еще и рынки и пр.

Гость|03.01.2018 12:09|

Сбербанка выдает за раз только 50000.

Гость|03.01.2018 12:53|

Сбербанк выдаёт за раз 200 000!

Гость|03.01.2018 14:56|

60-летний гражданин своими преступными действиями спровоцировал 65-летнего пензенца на неумышленные действия по завладению оставленными денежными средствами. данное событие следует квалифицировать как подстрекательство к совершению кражи. 60-летнего допросить в качестве подозреваемого и принять меры пресечения. почему должны верить одному, не веря при этом второму? а что если деньги были оставлены специально, а 65-летний не собирался ими пользоваться, но взял машинально, испугавшись, что банкомат их не выдаст более владельцу, с искренним желанием в дальнейшем разыскать последнего?

версия пошёл снять 100 000 руб. и забыл их там не убедительная!

Гость|03.01.2018 15:01|

65-летнего гражданина следует наградить за проявленную бдительность и неравнодушие! оставленные кем то денежные средства могли реально попасть в руки недобросовестных личностей. в данном случае проявил гражданскую сознательность. увидев оставленные деньги любой здравомыслящий эмоционально отзывчивый человек попытается сохранить их и в последующем вернуть владельцу. возможно просто не успел сообразить что с ними делать дальше, дойти до отдела полиции или вернуть в банк, а скорее всего не дали ему этого сделать.

Гость|03.01.2018 15:04|

Чего то я сомневаюсь, что кто то пройдёт мимо 100руб. не говоря уже об 100т.р., ну а уголовное дело - ЭТО ПЕРЕБОР, он их не украл!!!.

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