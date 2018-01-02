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Криминал | Зареченец попался на попытке вынести из магазина водку и морепродукты

02.01.2018|13:06
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21-летний житель Заречного задержан по подозрению в покушении на ограбление. Молодой человек попытался вынести из торгового центра на улице Светлой коктейль из морепродуктов и бутылку водки.

Сотрудники магазина остановили злоумышленника и вызвали полицию.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала подозреваемого и доставила в отдел. Оказалось, что 21-летний зареченец уже привлекался к уголовной ответственности.

Молодой человек не стал отрицать вину.

«По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|02.01.2018 14:33|

СУДЯ ПО ОПИСАНИЮ ЭТО ПОПЫТКА КРАЖИ И НИКАК НЕ ОГРАБЛЕНИЯ.

Гость|02.01.2018 15:16|

Растреляют теперь бедолагу

Гость|02.01.2018 15:28|

такой набор похож на подарок для любимой.на простой закусон не тянет. Понять и простить. сумма чека копеечная.

Гость|02.01.2018 15:50|

Гость писал(a):

такой набор похож на подарок для любимой.на простой закусон не тянет. Понять и простить. сумма чека копеечная.
Воровать в России надо вагонами, тогда и наказания не будет. А этому впаяют по полной

Гость|02.01.2018 15:52|

Ничего ему не будет.Сажать таких некуда.

Гость|02.01.2018 15:54|

Ишь ты , гурман

Гость|02.01.2018 16:44|

Я и говорю.ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ!

Имя: Гость
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