21-летний житель Заречного задержан по подозрению в покушении на ограбление. Молодой человек попытался вынести из торгового центра на улице Светлой коктейль из морепродуктов и бутылку водки.
Сотрудники магазина остановили злоумышленника и вызвали полицию.
На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала подозреваемого и доставила в отдел. Оказалось, что 21-летний зареченец уже привлекался к уголовной ответственности.
Молодой человек не стал отрицать вину.
«По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.
СУДЯ ПО ОПИСАНИЮ ЭТО ПОПЫТКА КРАЖИ И НИКАК НЕ ОГРАБЛЕНИЯ.