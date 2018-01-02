02.01.2018 | 13:06

21-летний житель Заречного задержан по подозрению в покушении на ограбление. Молодой человек попытался вынести из торгового центра на улице Светлой коктейль из морепродуктов и бутылку водки.

Сотрудники магазина остановили злоумышленника и вызвали полицию.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала подозреваемого и доставила в отдел. Оказалось, что 21-летний зареченец уже привлекался к уголовной ответственности.

Молодой человек не стал отрицать вину.

«По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.