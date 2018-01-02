02.01.2018 | 11:46

В Пензе бойцы Росгвардии задержали двоих подростков по подозрению в краже денег из торгового центра, расположенного в ближнем Арбекове – на проспекте Строителей.

Преступление было совершено 30 декабря. Служба безопасности ТЦ нажала кнопку тревожной сигнализации после обращения администратора банкетного зала.

Пензячка пояснила прибывшим сотрудникам Росгвардии, что к ней подошли двое молодых людей и стали выяснять стоимость проведения мероприятия в зале. «Во время беседы один из них отвлек женщину, попросив ее принести стакан воды. После того как молодые люди ушли из банкетного зала, администратор обнаружила, что из кассы пропали 38 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Правоохранители задержали 15-летнего жителя Пензы, который пытался покинуть торговый центр. На поиски второго злоумышленника отправился дополнительный экипаж вневедомственной охраны.

Подозреваемого обнаружили неподалеку: увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться и также был задержан.

«Для дальнейшего разбирательства подростки были переданы сотрудникам полиции. Похищенные денежные средства были обнаружены спрятанными в торговом центре», - добавили в пресс-службе.