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Криминал | В Пензе двух подростков подозревают в краже 38 000 рублей из торгового центра

02.01.2018|11:46
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В Пензе бойцы Росгвардии задержали двоих подростков по подозрению в краже денег из торгового центра, расположенного в ближнем Арбекове – на проспекте Строителей.

Преступление было совершено 30 декабря. Служба безопасности ТЦ нажала кнопку тревожной сигнализации после обращения администратора банкетного зала.

Пензячка пояснила прибывшим сотрудникам Росгвардии, что к ней подошли двое молодых людей и стали выяснять стоимость проведения мероприятия в зале. «Во время беседы один из них отвлек женщину, попросив ее принести стакан воды. После того как молодые люди ушли из банкетного зала, администратор обнаружила, что из кассы пропали 38 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Правоохранители задержали 15-летнего жителя Пензы, который пытался покинуть торговый центр. На поиски второго злоумышленника отправился дополнительный экипаж вневедомственной охраны.

Подозреваемого обнаружили неподалеку: увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться и также был задержан.

«Для дальнейшего разбирательства подростки были переданы сотрудникам полиции. Похищенные денежные средства были обнаружены спрятанными в торговом центре», - добавили в пресс-службе.

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Гость|02.01.2018 12:46|

Курнуть пацанчикам на Новый год не получилось на халяву.

Гость|02.01.2018 13:37|

Попросили стакан воды - почерк цыганья .

Гость|02.01.2018 13:43|

Гость писал(a):

стакан воды - почерк цыганья .
КАЛлаж стоит на исконно цыганской земле! Оплачивать издольщину необходимо, не мытьем-так катаньем.

Гость|02.01.2018 13:45|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
стакан воды - почерк цыганья .
КАЛлаж стоит на исконно цыганской земле! Оплачивать издольщину необходимо, не мытьем-так катаньем.
Покатаются на зоне на ...

Гость|02.01.2018 13:46|

Исконно цыганская земля в Индии .

Гость|02.01.2018 13:55|

Гость писал(a):

Покатаются на зоне на
Пффф. Откуда такая информация? Ты проверял на своем опыте?

Гость|02.01.2018 14:03|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Покатаются на зоне на
Пффф. Откуда такая информация? Ты проверял на своем опыте?
На твоём .

Гость|02.01.2018 14:44|

У ВОРЬЯ ОДНА ЗЕМЛЯ - МАГАДАН. НЕ ЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ.

Гость|02.01.2018 15:49|

Магадан нарушает права человека-это Америка сказала.Как быть?

Гость|02.01.2018 16:00|

Гость писал(a):

На твоём
Обоснуй. Или трепач? Тогда марш под шконку.

Гость|02.01.2018 16:51|

Насрать на америку большую кучу.

Гость|02.01.2018 17:02|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
На твоём
Обоснуй. Или трепач? Тогда марш под шконку.
Я те обосную ! Следи за своим базаром и брысь на парашу !

Гость|02.01.2018 17:03|

Гость писал(a):

Магадан нарушает права человека-это Америка сказала.Как быть?
Забрать у неё Аляску как Крым . Продавали её на время , которое давно вышло .

Гость|02.01.2018 17:08|

Гость писал(a):

Исконно цыганская земля в Индии .
ИндИйцы и индЕйцы это разное,слышал звон а не знаешь где он.Не умничай.

Гость|02.01.2018 17:12|

И тут его понеслоооооо...

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Имя: Гость
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