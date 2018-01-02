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Криминал | На улице Львовской в Пензе убили 65-летнего мужчину

02.01.2018|10:42
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В Пензе 65-летний житель улицы Львовской обвиняется в убийстве ровесника – своего школьного друга. Преступление было совершено 27 декабря.

Мужчина пригласил в гости старого приятеля для совместного употребления спиртного, и между ними случился конфликт. «Что послужило его причиной, обвиняемый пояснить затруднился, ссылаясь на состояние алкогольного опьянения», - уточнили в управлении СК РФ по Пензенской области.

Ссора переросла в драку, и хозяин дома не менее 10 раз ударил гостя ножом по телу и лицу. Тот от полученных ран скончался на месте происшествия.

Злоумышленника задержали, он полностью признал вину. Орудие преступления – нож – было найдено и изъято.

«Расследование уголовного дела продолжается», - добавили в следственном управлении.

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Гость|02.01.2018 12:22|

Хороший был человек. Лешка, Пусть земля тебе будет пухом.

Гость|02.01.2018 14:48|

после новогоднего запоя ещё много будет.

Имя: Гость
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