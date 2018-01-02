В Пензе 65-летний житель улицы Львовской обвиняется в убийстве ровесника – своего школьного друга. Преступление было совершено 27 декабря.
Мужчина пригласил в гости старого приятеля для совместного употребления спиртного, и между ними случился конфликт. «Что послужило его причиной, обвиняемый пояснить затруднился, ссылаясь на состояние алкогольного опьянения», - уточнили в управлении СК РФ по Пензенской области.
Ссора переросла в драку, и хозяин дома не менее 10 раз ударил гостя ножом по телу и лицу. Тот от полученных ран скончался на месте происшествия.
Злоумышленника задержали, он полностью признал вину. Орудие преступления – нож – было найдено и изъято.
«Расследование уголовного дела продолжается», - добавили в следственном управлении.
Хороший был человек. Лешка, Пусть земля тебе будет пухом.