31.12.2017 | 11:26

В Мокшанском районе полицейские раскрыли кражу мяса из столовой. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратился представитель организации.

Мужчина уточнил, что из охраняемой сторожем столовой в селе Рамзай было похищено 176 килограммов говядины.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению преступления причастен 45-летний местный житель, ранее судимый.

«Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.