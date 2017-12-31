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Криминал | Житель Рамзая признался в краже 176 кг говядины из столовой

31.12.2017|11:26
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В Мокшанском районе полицейские раскрыли кражу мяса из столовой. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратился представитель организации.

Мужчина уточнил, что из охраняемой сторожем столовой в селе Рамзай было похищено 176 килограммов говядины.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению преступления причастен 45-летний местный житель, ранее судимый.

«Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|31.12.2017 13:26|

САМЫЙ ГРАНДИОЗНЫЙ ШАШЛЫК НА НОВЫЙ ГОД БЫЛ СОРВАН РАБОТНИКАМИ ПРАВОПОРЯДКА. РАСХИТИТЕЛЬ ОСТАЛСЯ БЕЗ МЯСА.

Гость|31.12.2017 14:43|

Простить и понять есть хотел Человек

Гость|31.12.2017 17:11|

ничего себе есть хотел, 176 кг!!!

Имя: Гость
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