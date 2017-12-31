В Мокшанском районе полицейские раскрыли кражу мяса из столовой. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратился представитель организации.
Мужчина уточнил, что из охраняемой сторожем столовой в селе Рамзай было похищено 176 килограммов говядины.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению преступления причастен 45-летний местный житель, ранее судимый.
«Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
САМЫЙ ГРАНДИОЗНЫЙ ШАШЛЫК НА НОВЫЙ ГОД БЫЛ СОРВАН РАБОТНИКАМИ ПРАВОПОРЯДКА. РАСХИТИТЕЛЬ ОСТАЛСЯ БЕЗ МЯСА.