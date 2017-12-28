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Криминал | Житель р. п. Земетчино разыскивается по подозрению в совершении преступления

28.12.2017|08:54
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Сотрудники отдела полиции по Земетчинскому району разыскивают 32-летнего Александра Ивановича Корешкова, уроженца и жителя рабочего поселка Земетчино. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Преступление было совершено в сентябре 2017 года.

Александру Корешкову на вид 30-35 лет, он имеет рост 180 см, среднее телосложение, прямые русые волосы, голубые глаза.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении подозреваемого, сообщите ее по телефонам ОМВД России по Земетчинскому району: 8 (8412) 630-197, 8 (84155) 2-18-59, 8 (84155) 2-15-58», - обращается к жителям Пензенской области пресс-служба регионального управления МВД.

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Гость|28.12.2017 09:26|

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ.

Гость|28.12.2017 09:43|

хороший парень видно сразу, явно гнилая ментовская подстава и провокация

Гость|28.12.2017 10:27|

На фото браток из 90-х... (категория быков).

Гость|28.12.2017 10:28|

Гость писал(a):

хороший парень видно сразу
Ленин и Сталин тоже сразу видно было, а оба зверски убили десятки миллионов людей.

Гость|28.12.2017 10:31|

Лоховская у него курточка, да и лицо лоховское.

Гость|28.12.2017 10:32|

Да... а я представляю эту рожу в гневе.

Надеюсь искренне покается в Православной Церкви.

Гость|28.12.2017 11:07|

penzainform.ru писал(a):

Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Человека отметелели за дело или как?

Гость|28.12.2017 11:38|

Это Сергея Степановича родственник?

Гость|28.12.2017 12:53|

Гость писал(a):

Человека отметелели за дело или как?
Метелить можно только обижающих ребёнка и врагов Родины, всех ОСТАЛЬНЫХ МЕТЕЛЯЩИХ НАДО ЖЁСТКО САМИХ МЕТЕЛИТЬ!

Имя: Гость
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