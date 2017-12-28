28.12.2017 | 08:54

Сотрудники отдела полиции по Земетчинскому району разыскивают 32-летнего Александра Ивановича Корешкова, уроженца и жителя рабочего поселка Земетчино. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Преступление было совершено в сентябре 2017 года.

Александру Корешкову на вид 30-35 лет, он имеет рост 180 см, среднее телосложение, прямые русые волосы, голубые глаза.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении подозреваемого, сообщите ее по телефонам ОМВД России по Земетчинскому району: 8 (8412) 630-197, 8 (84155) 2-18-59, 8 (84155) 2-15-58», - обращается к жителям Пензенской области пресс-служба регионального управления МВД.