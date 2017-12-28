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Криминал | В Засечном мужчину убили топором и закопали тело на берегу озера

28.12.2017|16:03
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Двое мужчин распивали спиртное на берегу водоема в Засечном, но посиделки переросли в конфликт. Потерпевший неоднократно пытался обосновать свое мнение оскорблениями и хозинвентарем, однако оппонент оказался сильнее.

«Подозреваемый в очередной раз отобрал топор и, разозлившись, начал наносить обухом и лезвием топора удары по голове и телу потерпевшего, причинив ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«Подозреваемый отнес жертву на островок неподалеку от строительного вагончика, лопатой выкопал на берегу водоема яму, в которой закопал тело. Топор, послуживший орудием преступления, по словам злоумышленника, он выбросил в воду», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Впоследствии в присутствии полицейских он показал, где спрятал тело бывшего товарища. Кстати, оба были судимы и отбывали наказание в одной колонии. Подозреваемый только в августе освободился из мест лишения свободы, куда попал также за убийство. Со своей семьей он не общался, жил в строительном вагончике на правах сторожа. А погибшего от его рук мужчину, похороненного на берегу озера, видимо, никто не искал - заявления о пропаже человека в полицию не поступало.

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Гость|28.12.2017 20:31|

Новости в Пензе: одна веселее другой. Тут убили, там задавили.

Гость|28.12.2017 21:01|

Это Пенза

Гость|29.12.2017 01:16|

Гость писал(a):

Это Пенза
И чо? Это везде! Надо говорить - Это планета Земля!

Имя: Гость
Комментарий:

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