28.12.2017 | 16:03

Двое мужчин распивали спиртное на берегу водоема в Засечном, но посиделки переросли в конфликт. Потерпевший неоднократно пытался обосновать свое мнение оскорблениями и хозинвентарем, однако оппонент оказался сильнее.

«Подозреваемый в очередной раз отобрал топор и, разозлившись, начал наносить обухом и лезвием топора удары по голове и телу потерпевшего, причинив ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«Подозреваемый отнес жертву на островок неподалеку от строительного вагончика, лопатой выкопал на берегу водоема яму, в которой закопал тело. Топор, послуживший орудием преступления, по словам злоумышленника, он выбросил в воду», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Впоследствии в присутствии полицейских он показал, где спрятал тело бывшего товарища. Кстати, оба были судимы и отбывали наказание в одной колонии. Подозреваемый только в августе освободился из мест лишения свободы, куда попал также за убийство. Со своей семьей он не общался, жил в строительном вагончике на правах сторожа. А погибшего от его рук мужчину, похороненного на берегу озера, видимо, никто не искал - заявления о пропаже человека в полицию не поступало.