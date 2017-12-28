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Криминал | В селе Засечном один убийца зарубил другого топором

28.12.2017|11:34
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46-летний житель Пензы, ранее судимый за убийство и вышедший на свободу в августе этого года, вновь подозревается в особо тяжком преступлении.

Покинув колонию, мужчина вел антисоциальный образ жизни, с родственниками не общался, а обитал в селе Засечном Пензенского района в строительном вагончике на правах сторожа.

17 октября он проводил вечер с 51-летним приятелем и знакомой. Вместе с другом пензенец отбывал наказание (тот также находился в колонии за убийство), а женщина предпочитала общество маргиналов.

Троица расположилась на берегу реки и принялась за угощение с возлияниями. Между захмелевшими мужчинами возник спор. Старший из собутыльников осыпал приятеля оскорблениями и схватился за топор, лежавший в бытовке.

Его оппонент отобрал инструмент, и мужчины вновь выпили. Женщина же поспешила уйти от разгоряченных приятелей.

Через некоторое время конфликт разгорелся с новой силой, и 51-летний мужчина опять схватился за рукоятку топора. Разозлившийся сторож вырвал его и несколько раз ударил приятеля лезвием и обухом по голове и телу.

«Когда тот перестал подавать признаки жизни, подозреваемый отнес жертву на островок неподалеку от строительного вагончика, лопатой выкопал на берегу водоема яму, в которой закопал тело, а топор выбросил в воду», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Следует отметить, что после совершения убийства потерпевшего никто не искал, заявления о его безвестном исчезновении ни от родственников, ни от его знакомых в правоохранительные органы не поступало. Преступление выявили и раскрыли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Пензенской области.

По факту убийства следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Злоумышленник полностью признал вину в совершении убийства своего знакомого и показал место его захоронения. В ходе осмотра места происшествия обнаружено тело потерпевшего, на нем зафиксированы телесные повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|28.12.2017 12:11|

penzainform.ru писал(a):

Через некоторое конфликт разгорелся
Что курим?

Что смотрим?

Новый год на 11?

Гость|28.12.2017 12:15|

Ну события. даже Заречному такое не снилось.

Гость|28.12.2017 12:18|

Какой стиль изложения...

Гость|28.12.2017 12:19|

Гость писал(a):

Какой стиль изложения...
стиль школьного сочинения об аморальном образе жизни

Гость|28.12.2017 12:24|

И тут он попёр на меня: глаза бешеные, шерсть дыбом...

Гость|28.12.2017 12:45|

penzainform.ru писал(a):

Когда тот перестал подавать признаки жизни, подозреваемый отнес жертву на островок неподалеку от строительного вагончика, лопатой выкопал на берегу водоема яму, в которой закопал тело,

Какое трепетное отношение к товарищу, коллеге и забота что бы он не был брошен на произвол судьбы. Прикопал. Жесть. Интересно а как узнали или прфтайна?

Гость|28.12.2017 12:49|

Гость писал(a):

Интересно а как узнали или прфтайна?
Да как-как, поди, отмечаться не пришёл и начали искать

Гость|28.12.2017 13:54|

Как нашли трупик алкожмурика, если ни кто его не искал и тем паче в полицию не заявлял!? И как ОБОП раскрыл данное преступление? Там что экстрасенсы?

Гость|28.12.2017 13:58|

А что же делала мадам все это время?

Гость|28.12.2017 14:03|

Шерше ля фам!Баба и разболтала.)

Гость|28.12.2017 14:57|

Какое трепетное отношение к товарищу, коллеге и забота что бы он не был брошен на произвол судьбы. Прикопал. Жесть. Интересно а как узнали или прфтайна?

Очень просто . Прикопал неглубоко и тело отрыли голодные бродячие псы . Веры в чрезвычайные способности СК у меня нет .

Гость|28.12.2017 15:13|

Всё, что я понял, так это то, что топоры из свободной продажи надо изъять, а на имеющиеся на руках у населения надо оформить лицензию.

Гость|28.12.2017 15:22|

Гость писал(a):

Всё, что я понял, так это то, что топоры из свободной продажи надо изъять, а на имеющиеся на руках у населения надо оформить лицензию.
и обложить налогом.

Гость|28.12.2017 16:03|

Лучше бы топор войны закопал

Гость|28.12.2017 17:03|

Он утопил топор войны.

Имя: Гость
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