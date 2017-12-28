28.12.2017 | 11:34

46-летний житель Пензы, ранее судимый за убийство и вышедший на свободу в августе этого года, вновь подозревается в особо тяжком преступлении.

Покинув колонию, мужчина вел антисоциальный образ жизни, с родственниками не общался, а обитал в селе Засечном Пензенского района в строительном вагончике на правах сторожа.

17 октября он проводил вечер с 51-летним приятелем и знакомой. Вместе с другом пензенец отбывал наказание (тот также находился в колонии за убийство), а женщина предпочитала общество маргиналов.

Троица расположилась на берегу реки и принялась за угощение с возлияниями. Между захмелевшими мужчинами возник спор. Старший из собутыльников осыпал приятеля оскорблениями и схватился за топор, лежавший в бытовке.

Его оппонент отобрал инструмент, и мужчины вновь выпили. Женщина же поспешила уйти от разгоряченных приятелей.

Через некоторое время конфликт разгорелся с новой силой, и 51-летний мужчина опять схватился за рукоятку топора. Разозлившийся сторож вырвал его и несколько раз ударил приятеля лезвием и обухом по голове и телу.

«Когда тот перестал подавать признаки жизни, подозреваемый отнес жертву на островок неподалеку от строительного вагончика, лопатой выкопал на берегу водоема яму, в которой закопал тело, а топор выбросил в воду», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Следует отметить, что после совершения убийства потерпевшего никто не искал, заявления о его безвестном исчезновении ни от родственников, ни от его знакомых в правоохранительные органы не поступало. Преступление выявили и раскрыли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Пензенской области.

По факту убийства следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Злоумышленник полностью признал вину в совершении убийства своего знакомого и показал место его захоронения. В ходе осмотра места происшествия обнаружено тело потерпевшего, на нем зафиксированы телесные повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.