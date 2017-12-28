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Криминал | В селе Засечном мужчина и женщина подозреваются в краже автомобиля

28.12.2017|16:06
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В селе Засечном Пензенской области угнали ВАЗ-2010. С заявлением в полицию обратился 33-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестные похитили машину ночью.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия и в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личности людей, причастных к преступлению. Ими оказались 37-летний мужчина и 31-летняя женщина. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности.

«Они признались в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УВМД России по Пензенской области.

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Гость|28.12.2017 17:28|

У них просто никогда не было десятки,а это розовая мечта детства.А под новый год мечты сбываются.

Имя: Гость
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