В селе Засечном Пензенской области угнали ВАЗ-2010. С заявлением в полицию обратился 33-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестные похитили машину ночью.
Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия и в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личности людей, причастных к преступлению. Ими оказались 37-летний мужчина и 31-летняя женщина. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности.
«Они признались в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УВМД России по Пензенской области.
У них просто никогда не было десятки,а это розовая мечта детства.А под новый год мечты сбываются.