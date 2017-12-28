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Криминал | Избивавший падчерицу житель Каменки отправится в колонию на три года

28.12.2017|15:28
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34-летнему жителю Каменки вынесли приговор за систематическое нанесение побоев шестилетней падчерице.

С 9 по 19 октября мужчина бил ребенка руками по голове и лицу, а также ремнем и электрическим шнуром по телу и ногам.

Кроме того, отчим привязывал девочку веревкой за ногу к кровати, оставляя одну дома на долгое время без присмотра. А один раз, вечером отвязав падчерицу, он до утра не давал ей еду.

В ходе следствия мужчина пояснил, что поступал так в воспитательных целях, поскольку девочка его не слушалась.

В итоге суд назначил жителю Каменки наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|28.12.2017 16:16|

А РЕБЁНКА ИЗЪЯЛИ У ГОРЕ МАТЕРИ ИЛИ НЕТ? ГДЕ ОРГАНЫ ОПЕКИ? ДУМАЮТ ЧТО СЛЕДУЮЩИЕ СОЖИТЕЛИ БУДУТ ЛУЧШЕ И ГУМАННЕЕ?

Гость|28.12.2017 16:25|

Если у всех нерадивых забирать это надо детдома строить

Гость|28.12.2017 17:30|

Пропадёт ребёнок и всё!

Имя: Гость
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