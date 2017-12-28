34-летнему жителю Каменки вынесли приговор за систематическое нанесение побоев шестилетней падчерице.
С 9 по 19 октября мужчина бил ребенка руками по голове и лицу, а также ремнем и электрическим шнуром по телу и ногам.
Кроме того, отчим привязывал девочку веревкой за ногу к кровати, оставляя одну дома на долгое время без присмотра. А один раз, вечером отвязав падчерицу, он до утра не давал ей еду.
В ходе следствия мужчина пояснил, что поступал так в воспитательных целях, поскольку девочка его не слушалась.
В итоге суд назначил жителю Каменки наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
А РЕБЁНКА ИЗЪЯЛИ У ГОРЕ МАТЕРИ ИЛИ НЕТ? ГДЕ ОРГАНЫ ОПЕКИ? ДУМАЮТ ЧТО СЛЕДУЮЩИЕ СОЖИТЕЛИ БУДУТ ЛУЧШЕ И ГУМАННЕЕ?