28.12.2017 | 15:28

34-летнему жителю Каменки вынесли приговор за систематическое нанесение побоев шестилетней падчерице.

С 9 по 19 октября мужчина бил ребенка руками по голове и лицу, а также ремнем и электрическим шнуром по телу и ногам.

Кроме того, отчим привязывал девочку веревкой за ногу к кровати, оставляя одну дома на долгое время без присмотра. А один раз, вечером отвязав падчерицу, он до утра не давал ей еду.

В ходе следствия мужчина пояснил, что поступал так в воспитательных целях, поскольку девочка его не слушалась.

В итоге суд назначил жителю Каменки наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.