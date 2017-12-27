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Криминал | В Пензе пьяный судмедэксперт уехал с корпоратива на машине шоумена

27.12.2017|15:04
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Менее суток потребовалось сотрудникам уголовного розыска, чтобы раскрыть угон, совершенный в Пензе в ночь с 22 на 23 декабря.

О происшествии ИА «ПензаИнформ» рассказал владелец автомобиля ВАЗ-2113 по имени Павел:

«Машина стояла возле здания на улице Коммунистической, где мы с коллегой проводили юбилей. В соседнем зале проходил корпоратив. В завершение вечера товарищ, увидев меня, сказал: «Я думал, ты уже уехал». Я удивился, а коллега пояснил: «Вон твоя машина поехала, в нее шумная компания погрузилась!» Я выскочил на крыльцо и увидел, как мой ВАЗ уезжает в направлении памятника Победы».

По словам автовладельца, на его машине уехали пять человек. За руль сел врач - судебно-медицинский эксперт Каменского отделения СМЭ. Потерпевший также утверждает, что из кармана на водительской двери исчезли 15 000 рублей.

Информацию об инциденте подтвердили в УМВД России по Пензенской области.

«Ведущий юбилея закончил работу, стал выносить аппаратуру и складывать ее в автомобиль, оставив ключи в замке зажигания. Этим и воспользовался злоумышленник», - рассказали в пресс-службе управления.

Владелец автомобиля позвонил в полицию в 0:30, а в 0:40 стражи порядка уже нашли его ВАЗ-2113 в районе улицы Карпинского. В течение суток по горячим следам сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в угоне. Им оказался 26-летний житель Каменского района. Впоследствии он смог объяснить свое поведение лишь одним: был пьян.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

Ситуацию прокомментировал также министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, пообещав разобраться в произошедшем.

«Оценку действиям этого сотрудника дадут органы правопорядка, но, безусловно, такое поведение несовместимо со званием врача, будь он даже патологоанатом или судмедэксперт. В наших рядах такое недопустимо. Правонарушение найдет свое отражение, в том числе в занимаемой должности», - пообещал министр.

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Гость|27.12.2017 15:27|

хорошо веселятся Каменские. А почему в Пензе, что в Каменке посидеть негде?

Гость|27.12.2017 15:31|

В КАМЕНКЕ БУХАТЬ НЕ ПРЕСТИЖНО НАВЕРНО.А В ПЕНЗЕ КРУТЯК.

Гость|27.12.2017 15:32|

penzainform.ru писал(a):

сел врач
хэппи энд истории

Гость|27.12.2017 15:35|

penzainform.ru писал(a):

на его машине уехали пять человек За рулём
корпорат удался)

Гость|27.12.2017 15:37|

Гость писал(a):

что в Каменке посидеть негде?
где хочу там и сижу

Гость|27.12.2017 15:39|

penzainform.ru писал(a):

машине уехали пять человек. За руль сел врач - судебно-медицинский эксперт Каменского отделения СМЭ. Потерпевший также утверждает, что из кармана на водительской двери исчезли 15 000 рублей.
Странно и вот зачем он это сделал, у них же средяя зарплата, как сказал сегодня Стрючков, более 40 тыр. Непонимаю.

Гость|27.12.2017 15:43|

Гость писал(a):

Странно и вот зачем он это сделал,Непонимаю
он смог объяснить свое поведение лишь одним: был пьян.

читай новость внимательно

Гость|27.12.2017 15:45|

пьян- не пьян, украл - выпил - в тюрьму !

Гость|27.12.2017 15:45|

penzainform.ru писал(a):

«Вернется ли Савин в органы управления, зависит от решения суда. Государство заплатило немалые деньги за подготовку чиновника такого уровня», - добавил губернатор.
penzainform.ru писал(a):
Ситуацию прокомментировал также министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, пообещав разобраться в произошедшем.
penzainform.ru писал(a):
Ситуацию прокомментировал также министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, пообещав разобраться в произошедшем.

Гость|27.12.2017 15:51|

Гость писал(a):

пьян- не пьян, украл - выпил - в тюрьму !
кто? что украл уважаемый?

Гость|27.12.2017 16:03|

эх жаль эксперта, теперь уволят беднягу!

Гость|27.12.2017 16:07|

Гость писал(a):

Гость|27.12.2017 16:03|эх жаль эксперта, теперь уволят беднягу!
Вот такие эксперты и находят в крови 5-и летних детей 2.5 промилле

Гость|27.12.2017 16:09|

Как такого неадеквата вообще взяли на работу?

Гость|27.12.2017 16:17|

это каменский эксперт был пьян. В ПЕНЗЕ ВСЕ ЭКСПЕРТЫ ТРЕЗВЕННИКИ.

Гость|27.12.2017 16:33|

это вы еще Белинского не видали

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Имя: Гость
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