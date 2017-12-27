27.12.2017 | 15:04

Менее суток потребовалось сотрудникам уголовного розыска, чтобы раскрыть угон, совершенный в Пензе в ночь с 22 на 23 декабря.

О происшествии ИА «ПензаИнформ» рассказал владелец автомобиля ВАЗ-2113 по имени Павел:

«Машина стояла возле здания на улице Коммунистической, где мы с коллегой проводили юбилей. В соседнем зале проходил корпоратив. В завершение вечера товарищ, увидев меня, сказал: «Я думал, ты уже уехал». Я удивился, а коллега пояснил: «Вон твоя машина поехала, в нее шумная компания погрузилась!» Я выскочил на крыльцо и увидел, как мой ВАЗ уезжает в направлении памятника Победы».

По словам автовладельца, на его машине уехали пять человек. За руль сел врач - судебно-медицинский эксперт Каменского отделения СМЭ. Потерпевший также утверждает, что из кармана на водительской двери исчезли 15 000 рублей.

Информацию об инциденте подтвердили в УМВД России по Пензенской области.

«Ведущий юбилея закончил работу, стал выносить аппаратуру и складывать ее в автомобиль, оставив ключи в замке зажигания. Этим и воспользовался злоумышленник», - рассказали в пресс-службе управления.

Владелец автомобиля позвонил в полицию в 0:30, а в 0:40 стражи порядка уже нашли его ВАЗ-2113 в районе улицы Карпинского. В течение суток по горячим следам сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в угоне. Им оказался 26-летний житель Каменского района. Впоследствии он смог объяснить свое поведение лишь одним: был пьян.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

Ситуацию прокомментировал также министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, пообещав разобраться в произошедшем.

«Оценку действиям этого сотрудника дадут органы правопорядка, но, безусловно, такое поведение несовместимо со званием врача, будь он даже патологоанатом или судмедэксперт. В наших рядах такое недопустимо. Правонарушение найдет свое отражение, в том числе в занимаемой должности», - пообещал министр.