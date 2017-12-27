27.12.2017 | 15:57

Пожилая жительница Нижнего Ломова стала жертвой мошенницы, которая проникла в дом к потерпевшей под предлогом поиска съемной квартиры для своей дочери-студентки. Пенсионерка согласилась сдать комнату, а в разговоре пожаловалась на здоровье. Гостья предложила провести магический обряд, для которого необходимо сложить все деньги и украшения в платок.

«Она сказала, что платок с ценностями нужно пронести через четыре перекрестка, которые якобы обладают магической силой. Когда женщина проделала указанный путь, злоумышленница отдала сверток потерпевшей и пояснила, что для избавления от болезни его нужно принести домой и три дня не разворачивать», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Дома пенсионерка засомневалась в магии, открыла сверток и обнаружила там книжные закладки в виде денежных купюр. Мошенницу нашли в Колышлейском районе. Ею оказалась 51-летняя жительница Рязанской области, неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности.

«Чистосердечно признаюсь, что обманула женщину мошенническим путем, то есть обрядом», - рассказала женщина.

Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемой к другим подобным преступлениям.