27.12.2017 | 12:40

В Кузнецке вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве и сбыте опасной спиртосодержащей жидкости, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек.

Яд под этикеткой элитного алкоголя оказался на праздничном столе. В шоу-баре Nora в конце ноября 2016 года владелец заведения отмечал свой день рождения. После той вечеринки все гости и именинник попали в больницу. Пять человек, в том числе и хозяин бара, скончались.

Мужчину, который продал опасную спиртосодержащую продукцию, вычислили уже в начале 2017-го. У кого и по какой цене он купил алкоголь, следствие так и не установило. Владельцу бара кузнечанин предоставил восемь литровых бутылок с этикеткой Bacardi Black по 300 рублей за каждую.

Подсудимому предъявлялось обвинение еще и в мошенничестве: несколько лет назад обманным путем он завладел квартирой в Кузнецке.

Зная, что хозяин жилья проживает в Чукотском автономном округе, он переоформил на третьих лиц право собственности на недвижимость, а после продал ее за 500 000 рублей.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации причиненного им морального вреда. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Кузнецком районном суде.