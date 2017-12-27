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Криминал | В Кузнецке продавцу рома Bacardi, которым отравились 5 человек, дали 8 лет

27.12.2017|12:40
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В Кузнецке вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве и сбыте опасной спиртосодержащей жидкости, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек.

Яд под этикеткой элитного алкоголя оказался на праздничном столе. В шоу-баре Nora в конце ноября 2016 года владелец заведения отмечал свой день рождения. После той вечеринки все гости и именинник попали в больницу. Пять человек, в том числе и хозяин бара, скончались.

Мужчину, который продал опасную спиртосодержащую продукцию, вычислили уже в начале 2017-го. У кого и по какой цене он купил алкоголь, следствие так и не установило. Владельцу бара кузнечанин предоставил восемь литровых бутылок с этикеткой Bacardi Black по 300 рублей за каждую.

Подсудимому предъявлялось обвинение еще и в мошенничестве: несколько лет назад обманным путем он завладел квартирой в Кузнецке.

Зная, что хозяин жилья проживает в Чукотском автономном округе, он переоформил на третьих лиц право собственности на недвижимость, а после продал ее за 500 000 рублей.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации причиненного им морального вреда. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Кузнецком районном суде.

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Гость|27.12.2017 13:06|

Так за квартиру осудили или за ром?

Гость|27.12.2017 13:14|

Гость писал(a):

Так за квартиру осудили или за ром?
penzainform.ru писал(a):
По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
За все

Гость|27.12.2017 13:21|

300руб за 1литр рома..... .

Гость|27.12.2017 13:22|

Преступник из "достойных людей"? "Нору" закрыли? Где же теперь пить "достойные" будут?

Гость|27.12.2017 13:44|

Попугай одноизвилиночный, ты другие слова знаешь?

Гость|27.12.2017 13:59|

это каким же умом надо обладать чтобы купить литр рома по 300 руб??

Гость|27.12.2017 14:03|

Элитный алкоголь в литровой бутылке за 300р?! Я не ошибся? Даже самого задушенного жабой жлоба такая цена должна была насторожить. НОРМАЛЬНЫЙ, не элитный алкоголь ниже тысячи не бывает, да и то..., остальное 100% суррогат.

Гость|27.12.2017 14:22|

Гость писал(a):

это каким же умом надо обладать чтобы купить литр рома по 300 руб??
Шестилетнего ребенка

Гость|27.12.2017 14:46|

за пять жизней восемь лет. Наш суд самый гуманный суд в мире!!!!!!!!!!!!!

Гость|27.12.2017 14:48|

Гость писал(a):

за пять жизней восемь лет.
Так он никого ж не напоил

Гость|27.12.2017 14:51|

Гость писал(a):

за пять жизней восемь лет. Наш суд самый гуманный суд в мире!!!!!!!!!!!!!
Я бы удивился если 9

Гость|27.12.2017 15:04|

Напоил всех своих друзей причём принудительно! Многие пришли со своим самогоном, но пить им его не разрешили!

Гость|27.12.2017 15:10|

Гость писал(a):

Напоил всех своих друзей причём принудительно! Многие пришли со своим самогоном, но пить им его не разрешили!
Подстава засада однозначно

Гость|27.12.2017 15:11|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
за пять жизней восемь лет.
Так он никого ж не напоил
Вот и я о том же. По году за литр, даже меньше с учётом старых грехов. Он может её как омывайку продавал. А владелец норы мог таким количеством и 40 человек на тот свет отправить. По 200 гр на брата вполне хватило бы. Если бы выжил - и его бы судили. 150 р за поллитру "элитного" пойла. Видимо не впервой.

Гость|27.12.2017 15:39|

Чет много дали охренели надо условно

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Имя: Гость
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