27.12.2017 | 12:54

В Городищенском районе 56-летняя женщина не дала мошенникам себя обмануть.

Пенсионерке позвонил незнакомец и рассказал, что ее сын якобы спровоцировал ДТП. Чтобы освободить его от ответственности, «мать» должна была перечислить говорившему с ней 100 000 рублей.

Поняв, что собеседник лжет, гражданка не стала выполнять требования злоумышленника и обратилась в правоохранительные органы.

«По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.