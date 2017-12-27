Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 дек 2017|17:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.23  |  $  57.45
 

Криминал | В Городищенском районе пенсионерка не поддалась на уговоры мошенников

27.12.2017|12:54
Печать

В Городищенском районе 56-летняя женщина не дала мошенникам себя обмануть.

Пенсионерке позвонил незнакомец и рассказал, что ее сын якобы спровоцировал ДТП. Чтобы освободить его от ответственности, «мать» должна была перечислить говорившему с ней 100 000 рублей.

Поняв, что собеседник лжет, гражданка не стала выполнять требования злоумышленника и обратилась в правоохранительные органы.

«По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|27.12.2017 13:57|

Почему именно пенсионерка? Старуха что ли безграмотная??? 56-летняя женщина в наше время просто современная женщина. Возрастные рамки давно уже сдвинулись в сторону омоложения.Это информация для тех кто себя считает молодыми и супер умными....

Гость|27.12.2017 13:59|

да-да... сейчас молодых, которые типа в инете шибко грамотные, обманывают намного чаще..

Гость|27.12.2017 15:45|

СТАРУШКА НЕ ЛОХУШКА. НА МЯКИНЕ НЕ ПРОВЕДЁШЬ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!