В Городищенском районе 56-летняя женщина не дала мошенникам себя обмануть.
Пенсионерке позвонил незнакомец и рассказал, что ее сын якобы спровоцировал ДТП. Чтобы освободить его от ответственности, «мать» должна была перечислить говорившему с ней 100 000 рублей.
Поняв, что собеседник лжет, гражданка не стала выполнять требования злоумышленника и обратилась в правоохранительные органы.
«По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Почему именно пенсионерка? Старуха что ли безграмотная??? 56-летняя женщина в наше время просто современная женщина. Возрастные рамки давно уже сдвинулись в сторону омоложения.Это информация для тех кто себя считает молодыми и супер умными....