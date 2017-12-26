26.12.2017 | 09:11

В Пензе полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратился 40-летний горожанин.

Мужчина сообщил, что потерял банковскую карту, с которой потом кто-то снял 5 288, расплачиваясь в магазинах бесконтактным способом.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастны двое несовершеннолетних жителей областного центра, один из которых ранее был судим.

«Они признались в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.