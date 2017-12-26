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Криминал | В Пензе двое подростков подозреваются в краже денег с чужой карты

26.12.2017|09:11
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В Пензе полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратился 40-летний горожанин.

Мужчина сообщил, что потерял банковскую карту, с которой потом кто-то снял 5 288, расплачиваясь в магазинах бесконтактным способом.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастны двое несовершеннолетних жителей областного центра, один из которых ранее был судим.

«Они признались в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|26.12.2017 09:21|

Где карта Билли? Где карта?

Гость|26.12.2017 10:21|

А МОЖЕТ ОН И НЕ ТЕРЯЛ КАРТУ,А ЕЁ УКРАЛИ.

Гость|26.12.2017 10:36|

Такая технология сейчас практически у всех карт есть. А чтобы с карты несанкционированно не сняли денег бесконтактным способом на Али продаются специальные экранирующие чехольчики для карт.

Имя: Гость
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