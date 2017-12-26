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Криминал | 27-летний сердобчанин подозревается в краже клатча и денег

26.12.2017|10:36
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27-летний житель Сердобска, нашедший в подъезде собственного дома дамскую сумочку, подозревается в краже.

В клатче, который подобрал сердобчанин, оказались 50 тысяч рублей, водительское удостоверение и две банковские карты. Не долго думая, мужчина отправился по магазинам и по одной из карт накупил товаров на 6 тысяч рублей.

Тем временем 28-летняя владелица сумочки обратилась в полицию. Она не сумела описать обстоятельства потери женского аксессуара, но рассказала, что хватилась его дома.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили, что клатч оказался в руках ранее судимого соседа женщины. Он признался, что присвоил находку и потратил чужие деньги.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|26.12.2017 10:47|

Нормально деваха полтишок накалымила и по-пьяне потеряла свой клатч)))

Гость|26.12.2017 10:50|

Карты - палево.

Гость|26.12.2017 12:07|

penzainform.ru писал(a):

Не долго думая, мужчина отправился по магазинам
Вот уж действительно, думал он недолго. Забрал бы налик, остальное выкинул бы в мусор и был бы в шоколаде.

Гость|26.12.2017 13:46|

Гламурный подонок!

Гость|26.12.2017 14:24|

Гость писал(a):

Карты - палево.
Если на них стояла подпись владельца, то магазин тож можно накрячить.

Гость|26.12.2017 14:25|

Сначала подумал: что за ерунда, откуда в сердобске клатч, а потом посмотрел на содержимое, да, действительно клатч.

Гость|26.12.2017 16:32|

Жадность фраера сгубила или просто тупость.

Имя: Гость
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