26.12.2017 | 10:36

27-летний житель Сердобска, нашедший в подъезде собственного дома дамскую сумочку, подозревается в краже.

В клатче, который подобрал сердобчанин, оказались 50 тысяч рублей, водительское удостоверение и две банковские карты. Не долго думая, мужчина отправился по магазинам и по одной из карт накупил товаров на 6 тысяч рублей.

Тем временем 28-летняя владелица сумочки обратилась в полицию. Она не сумела описать обстоятельства потери женского аксессуара, но рассказала, что хватилась его дома.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили, что клатч оказался в руках ранее судимого соседа женщины. Он признался, что присвоил находку и потратил чужие деньги.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.