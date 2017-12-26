27-летний житель Сердобска, нашедший в подъезде собственного дома дамскую сумочку, подозревается в краже.
В клатче, который подобрал сердобчанин, оказались 50 тысяч рублей, водительское удостоверение и две банковские карты. Не долго думая, мужчина отправился по магазинам и по одной из карт накупил товаров на 6 тысяч рублей.
Тем временем 28-летняя владелица сумочки обратилась в полицию. Она не сумела описать обстоятельства потери женского аксессуара, но рассказала, что хватилась его дома.
Вскоре сотрудники уголовного розыска установили, что клатч оказался в руках ранее судимого соседа женщины. Он признался, что присвоил находку и потратил чужие деньги.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Нормально деваха полтишок накалымила и по-пьяне потеряла свой клатч)))