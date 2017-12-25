Пензенский суд признал брата и сестру из Ульяновской области виновными в хранении и сбыте заведомо поддельных денег.
Мужчина и женщина расплачивались фальшивками в магазинах, аптеках, кафе. Сначала они проделывали это в своем регионе, потом прибыли в Сурский край.
Злоумышленники сумели ввести в оборот 18 ненастоящих купюр на сумму 90 тысяч рублей. Они брали в торговой точке недорогой товар, протягивали продавцу подделку достоинством 5 000 рублей и получали сдачу уже оригинальными банкнотами.
Когда брата и сестру задержали, они говорили, что сами не знали, что у них в руках подделки. Но их показания опровергают материалы уголовного дела.
«В одном из магазинов города Пензы мужчина также пытался расплатиться поддельной купюрой достоинством в пять тысяч рублей, но, при передаче ее кассиру, кассиром совместно с администратором магазина были выявлен факт подделки купюры, о чем они сообщили злоумышленнику. В связи с этим мужчина заметно занервничал, забрал поддельную денежную купюру и расплатился подлинными денежными средствами», - рассказал прокурор управления областной прокуратуры Александр Захаров.
Потом жители соседнего региона рассказали, что купили пятитысячные у неизвестного человека. Подделка оказалась высокого уровня.
Преступление, за которое судили брата с сестрой, считается тяжким.
«В результате мужчина 1982 года рождения приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а его сестре 1988 года рождения назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.
Также сбытчикам фальшивок придется заплатить штраф - каждому по 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
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