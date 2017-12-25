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Криминал | В Пензе жители Ульяновской области осуждены за сбыт фальшивых денег

25.12.2017|16:00
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Пензенский суд признал брата и сестру из Ульяновской области виновными в хранении и сбыте заведомо поддельных денег.

Мужчина и женщина расплачивались фальшивками в магазинах, аптеках, кафе. Сначала они проделывали это в своем регионе, потом прибыли в Сурский край.

Злоумышленники сумели ввести в оборот 18 ненастоящих купюр на сумму 90 тысяч рублей. Они брали в торговой точке недорогой товар, протягивали продавцу подделку достоинством 5 000 рублей и получали сдачу уже оригинальными банкнотами.

Когда брата и сестру задержали, они говорили, что сами не знали, что у них в руках подделки. Но их показания опровергают материалы уголовного дела.

«В одном из магазинов города Пензы мужчина также пытался расплатиться поддельной купюрой достоинством в пять тысяч рублей, но, при передаче ее кассиру, кассиром совместно с администратором магазина были выявлен факт подделки купюры, о чем они сообщили злоумышленнику. В связи с этим мужчина заметно занервничал, забрал поддельную денежную купюру и расплатился подлинными денежными средствами», - рассказал прокурор управления областной прокуратуры Александр Захаров.

Потом жители соседнего региона рассказали, что купили пятитысячные у неизвестного человека. Подделка оказалась высокого уровня.

Преступление, за которое судили брата с сестрой, считается тяжким.

«В результате мужчина 1982 года рождения приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а его сестре 1988 года рождения назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Также сбытчикам фальшивок придется заплатить штраф - каждому по 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

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Гость|26.12.2017 01:42|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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