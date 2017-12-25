25.12.2017 | 18:23

В селе Долгоруково Иссинского района совершено жестокое нападение на ветерана Великой Отечественной войны. Пожилая женщина едва не погибла в собственном доме.

90-летнюю Веру Ивановну обнаружила соседка Евгения Буренина.

«Кровища течет, я напугалась, даже глядеть не могла, и сейчас тоже. Говорю, мол, тетя Вера, тебя кто так? Она говорит: «Меня побили, по голове били», - рассказала пожилая женщина.

Когда несчастная очнулась, то пошла за помощью к соседке, которая позвонила сыну, а он уже вызвал полицию.

Злоумышленников нашли быстро. Ими оказались два местных жителя в возрасте 36 и 43 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Один из них только месяц назад вышел на свободу.

«Подозреваемые объяснили свои действия тем, что в их доме спиртного нет, так как мать отдает всю пенсию в магазин в счет оплаты продуктов питания, а им хотелось употребить алкогольные напитки», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Мужчинам, напавшим на пенсионерку, грозит до 10 лет лишения свободы.