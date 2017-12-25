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Криминал | В Иссинском районе двое совершили разбойное нападение на ветерана войны

25.12.2017|18:23
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В селе Долгоруково Иссинского района совершено жестокое нападение на ветерана Великой Отечественной войны. Пожилая женщина едва не погибла в собственном доме.

90-летнюю Веру Ивановну обнаружила соседка Евгения Буренина.

«Кровища течет, я напугалась, даже глядеть не могла, и сейчас тоже. Говорю, мол, тетя Вера, тебя кто так? Она говорит: «Меня побили, по голове били», - рассказала пожилая женщина.

Когда несчастная очнулась, то пошла за помощью к соседке, которая позвонила сыну, а он уже вызвал полицию.

Злоумышленников нашли быстро. Ими оказались два местных жителя в возрасте 36 и 43 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Один из них только месяц назад вышел на свободу.

«Подозреваемые объяснили свои действия тем, что в их доме спиртного нет, так как мать отдает всю пенсию в магазин в счет оплаты продуктов питания, а им хотелось употребить алкогольные напитки», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Мужчинам, напавшим на пенсионерку, грозит до 10 лет лишения свободы.

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Гость|25.12.2017 20:36|

Вот это уже западло! Здесь и братва и менты в одном ряду... ПРОТИВ мразей.

Гость|25.12.2017 21:39|

Не понял про ветерана войны. Если ей сейчас 90 лет (т.е. с 1927г), то в 1941г. ей было 14 лет! Ветеран труда ну еще как нибудь, но войны... Не ошиблись?

Гость|25.12.2017 21:55|

Надо их связать вставить в челюсти распорки чтобы не смыкались зубы и пусть ветеранша испустит им в рот свои фекалии пусть подавятся подонки.

Гость|25.12.2017 23:00|

На войну часто убегали в 14—15—16 лет к 45 году ближе могли и официально по призыву

Гость|25.12.2017 23:57|

Дегенераты,таких на рудники загонять нужно,нашли с кем сладить

Гость|26.12.2017 01:59|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/kachokdoma

Гость|26.12.2017 05:11|

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