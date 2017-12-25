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Криминал | Пензенец обвиняется в создании ОПГ и незаконной банковской деятельности

25.12.2017|11:47
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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и незаконного образования юридических лиц.

С января 2013 по декабрь 2017 года на территории областного центра действовала организованная преступная группа, созданная пензенцем 1974 года рождения. Помимо него, в группу входили две женщины 1970 и 1973 года рождения, а также мужчина 1985 года рождения.

В указанный период они образовали как минимум 18 так называемых технических фирм, оформленных на подставных руководителей, и открыли для них расчетные счета в 22 банках, заключив договоры об их дистанционном обслуживании.

Полученные деньги члены ОПГ обналичивали и переводили, изготавливая поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора».

За все время злоумышленники осуществили незаконные банковские операции на общую сумму более 862 млн рублей. При этом ими удерживался комиссионный сбор в размере не менее 9,5% от сумм денежных средств, поступавших на счета фиктивных фирм, то есть всего на общую сумму более 81 млн рублей. Эта комиссия являлась доходом ОПГ.

Следователи провели обыски в офисах и по месту жительства членов ОПГ, изъяли бухгалтерскую документацию, печати и другие доказательства преступной деятельности группы, а также транспортные средства всех участников ОПГ, в том числе ее организатора.

«Все члены организованной преступной группы задержаны, им предъявлено обвинение. Решением суда организатору ОПГ по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным членам ОПГ - в виде домашнего ареста», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Гость|25.12.2017 12:04|

Что за обнальщики? Кто знает?

Гость|25.12.2017 12:10|

Видишь на номере написано ВОР-этим все сказано.

Гость|25.12.2017 12:24|

ВОР 058... номерок айс. а кто ездит на HAMMER с номером В 001 ОР? На вид цыган кстати...

Гость|25.12.2017 12:48|

Чем больше нас обдирают, тем больше спрос на такие фирмы.

Гость|25.12.2017 13:02|

Гость писал(a):

на HAMMER с номером В 001 ОР? На вид цыган кстати
Хамер не видел, а вот раньше на тайоте седан а потом на новом крузаке с номером в 001 ор да циган какой то рассикает. Клоунов полно, цирка в городе нет вот они и расползлись.

Гость|25.12.2017 13:20|

На колхоз надо отстегивать. А сколько еще таких деятелей и работают. Капец бизнесу Пензенскому.

Гость|25.12.2017 13:30|

При НЭПе, о, Боже, как я сидел при НЭПе!

Гость|25.12.2017 14:32|

алефтина и михаил не будут фоткать на свою мыльницу машины с такими номерами ..боятся актевисты х-вы

Гость|25.12.2017 14:38|

Гость писал(a):

циган какой то
Нет уже чавалэ. Мочканули в Москве

Гость|25.12.2017 14:39|

сын бабаева ездит с номером в001ор

Гость|25.12.2017 14:42|

Куплю номер А777УЕ. Готов дать 50К рублей

Гость|25.12.2017 14:55|

150 т.р. и номер твой.

Гость|25.12.2017 15:11|

Гость писал(a):

Гость|25.12.2017 14:42|

Куплю номер А777УЕ. Готов дать 50К рублей

Ты даун!!!

Гость|25.12.2017 16:46|

Гость писал(a):

Что за обнальщики? Кто знает?
а ты всех знаешь?

Гость|25.12.2017 16:50|

penzainform.ru писал(a):

862 млн рублей. При этом ими удерживался комиссионный сбор в размере не менее 9,5% от сумм денежных средств, поступавших на счета фиктивных фирм, то есть всего на общую сумму более 81 млн рублей
50% ушло на комиссии банкам, крыше. откаты и прочие организационные расходы, остается 40 лямов на 5 лет на четверых, это по 160 тыс в месяц на нос.

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