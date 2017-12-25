25.12.2017 | 11:47

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и незаконного образования юридических лиц.

С января 2013 по декабрь 2017 года на территории областного центра действовала организованная преступная группа, созданная пензенцем 1974 года рождения. Помимо него, в группу входили две женщины 1970 и 1973 года рождения, а также мужчина 1985 года рождения.

В указанный период они образовали как минимум 18 так называемых технических фирм, оформленных на подставных руководителей, и открыли для них расчетные счета в 22 банках, заключив договоры об их дистанционном обслуживании.

Полученные деньги члены ОПГ обналичивали и переводили, изготавливая поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора».

За все время злоумышленники осуществили незаконные банковские операции на общую сумму более 862 млн рублей. При этом ими удерживался комиссионный сбор в размере не менее 9,5% от сумм денежных средств, поступавших на счета фиктивных фирм, то есть всего на общую сумму более 81 млн рублей. Эта комиссия являлась доходом ОПГ.

Следователи провели обыски в офисах и по месту жительства членов ОПГ, изъяли бухгалтерскую документацию, печати и другие доказательства преступной деятельности группы, а также транспортные средства всех участников ОПГ, в том числе ее организатора.

«Все члены организованной преступной группы задержаны, им предъявлено обвинение. Решением суда организатору ОПГ по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным членам ОПГ - в виде домашнего ареста», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела продолжается.