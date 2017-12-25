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Криминал | Аферист выманил деньги у начальника турбазы, заказав отдых гостей из Челнов

25.12.2017|13:21
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Управляющий пензенской базы отдыха стал жертвой мошенника, заказавшего по телефону размещение восьми туристов из Набережных Челнов.

После заказа номеров «организатор группы» перезвонил управляющему турбазы и попросил забрать для гостей продукты из торгового центра на улице Плеханова. Пензенец приехал в ТЦ и позвонил «клиенту». Тот сказал, что нужно перевести деньги за продукты на счет сотового телефона и пообещал вернуть всю сумму после приезда группы в Пензу.

Управляющий перечислил по реквизитам, которые указал ему собеседник, 37 000 рублей. После этого телефон афериста оказался отключен.

Поняв, что излишняя доверчивость в деловых отношениях с незнакомцем сыграла злую шутку, управляющий базы обратился в полицию.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|25.12.2017 14:49|

А как же теперяча туристы из Челнов отдыхать будут в нашей так сказать столице сурского края?

Гость|25.12.2017 16:15|

правильно писать не теперяча а таперяча.

Имя: Гость
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