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Криминал | В Пензе молодой человек ограбил пенсионерку

24.12.2017|12:24
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В Пензе на Лесозащитной улице неизвестный ограбил 67-летнюю женщину. Пострадавшая рассказала полицейским, что незнакомец напал на нее и открыто похитил сумку с 50 рублями и мобильным телефоном.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого в грабеже. Им оказался 19-летний житель Лунинского района.

Задержанный молодой человек признался в содеянном.

«По факту грабежа возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|24.12.2017 12:48|

Даже на дешевую водку не хватит. Что ж у мужика то не попробовал борсетку отжать? Травматологии испугался?

Гость|24.12.2017 14:37|

Ему надо поставить в рот распорки чтобы не смог сомкнуть челюсти и пусть ограбленная женщина источит ему в рот свои фекалии вот это будет наука.

Гость|24.12.2017 14:40|

Не пуганый идиот.

Гость|24.12.2017 16:36|

penzainform.ru писал(a):

ограбил пенсионерку 67 лет

похитил сумку с 50 рублями и мобильным телефоном.

19-летний житель Лунинского района.

Удод. Лучше бы бысторденьги какие нибудь ломанул и погулял пару деньков пока искали.

Гость|24.12.2017 16:41|

Ну не пуганый же!

Имя: Гость
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