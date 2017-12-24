24.12.2017 | 12:24

В Пензе на Лесозащитной улице неизвестный ограбил 67-летнюю женщину. Пострадавшая рассказала полицейским, что незнакомец напал на нее и открыто похитил сумку с 50 рублями и мобильным телефоном.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого в грабеже. Им оказался 19-летний житель Лунинского района.

Задержанный молодой человек признался в содеянном.

«По факту грабежа возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.