24.12.2017 | 11:25

Нездоровое любопытство привело к большой беде сразу несколько семей в Кузнецке. В их жилище на улице Крупской случился пожар. В доме барачного типа одна из квартир пустовала, окна и двери давно сняли, а потому проникнуть туда 20-летнему прохожему, которому просто стало интересно, что там внутри, не составило труда.

«В помещении он нашел старые тряпки и поджег их, чтобы посмотреть, как они горят. Когда огонь стал распространяться по квартире, злоумышленник ушел домой, никому не сообщив о возгорании и не предприняв никаких мер по ликвидации пожара», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Люди не пострадали чудом. В момент возгорания в одной из квартир находились пожилые граждане, они успели покинуть помещение. Огонь заметили жильцы соседнего дома, которые вызвали сотрудников МЧС.

«В результате происшествия кровля строения оказалась уничтожена огнем. Одна из квартир сгорела полностью, а в двух других пострадало имущество. После пожара владельцы трех квартир восстановили кровлю и провели ремонт в своих жилищах. Ущерб, причиненный гражданам в результате инцидента, превысил 200 000 рублей», - добавила Ольга Евдокимова.

Виновного в случившемся задержали, он признался в содеянном. За нездоровое любопытство парень может поплатиться свободой на срок до пяти лет.