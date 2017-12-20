20.12.2017 | 10:11

Во вторник, 19 декабря, сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего мужчину, пытавшегося проникнуть в чужую квартиру на улице Луначарского в Пензе.

Ночью хозяйка услышала, что кто-то ломится в ее жилище, выкручивая ручку входной двери, и позвонила в правоохранительные органы.

Когда люди в форме прибыли на место происшествия, злоумышленник попытался скрыться, но его задержали.

«Гражданин был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.