Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 дек 2017|11:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.17  |  $  58.61
 

Криминал | В Пензе 20-летний мужчина пытался проникнуть в чужую квартиру

20.12.2017|10:11
Печать

Во вторник, 19 декабря, сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего мужчину, пытавшегося проникнуть в чужую квартиру на улице Луначарского в Пензе.

Ночью хозяйка услышала, что кто-то ломится в ее жилище, выкручивая ручку входной двери, и позвонила в правоохранительные органы.

Когда люди в форме прибыли на место происшествия, злоумышленник попытался скрыться, но его задержали.

«Гражданин был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|20.12.2017 10:28|

наверно по пьяни двери попутал. а здесь сразу приехали и С ЛЁГКИМ ПАРОМ.

Гость|20.12.2017 10:29|

Наркот. Зона вылечит

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!