20.12.2017 | 15:02

В Лопатинском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора МУП «Коммунальщик» за хищение чужого имущества с использованием служебного положения.

Установлено, что в 2015 году руководитель предприятия издал незаконный приказ о предоставлении себе очередного отпуска и выплате материальной помощи на лечение в размере двух окладов - на сумму 41 060 рублей.

Такую схему мужчина провернул в условиях, когда МУП «Коммунальщик» имел кредиторскую задолженность на сумму более 2,4 млн рублей, в том числе более 260 тысяч - по заработной плате сотрудникам.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.