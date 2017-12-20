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Криминал | В Лопатинском районе директор МУПа выписал себе материальную помощь

20.12.2017|15:02
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В Лопатинском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора МУП «Коммунальщик» за хищение чужого имущества с использованием служебного положения.

Установлено, что в 2015 году руководитель предприятия издал незаконный приказ о предоставлении себе очередного отпуска и выплате материальной помощи на лечение в размере двух окладов - на сумму 41 060 рублей.

Такую схему мужчина провернул в условиях, когда МУП «Коммунальщик» имел кредиторскую задолженность на сумму более 2,4 млн рублей, в том числе более 260 тысяч - по заработной плате сотрудникам.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|20.12.2017 15:09|

Чотко налопатил в лопатничек.

Гость|20.12.2017 15:16|

Таких директоров развелось много,каждый мечтает хапнуть под разным предлогом.

Гость|20.12.2017 15:45|

А зачем комменты стираете.

Гость|20.12.2017 15:47|

Это под главу района копают.

Гость|20.12.2017 15:47|

Это цензурка пемзянская, бро

Имя: Гость
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