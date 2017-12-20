20.12.2017 | 17:29

60-летний житель Белинского района стал жертвой аферистов при попытке продать телят.

Объявление о реализации животных он разместил на сайте Avito. Через некоторое время мужчине позвонил незнакомец, представившийся фермером, и изъявил желание приобрести телят. Он попросил продавца продиктовать номер банковской карты и коды, которые придут в смс-сообщениях.

Мужчина выполнил указания покупателя, и с его карты списали 9 000 рублей.

Поняв, что его обманули, гражданин обратился с заявлением в правоохранительные органы.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.