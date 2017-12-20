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Криминал | В Белинском районе мужчина хотел продать телят, но сам лишился денег

20.12.2017|17:29
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60-летний житель Белинского района стал жертвой аферистов при попытке продать телят.

Объявление о реализации животных он разместил на сайте Avito. Через некоторое время мужчине позвонил незнакомец, представившийся фермером, и изъявил желание приобрести телят. Он попросил продавца продиктовать номер банковской карты и коды, которые придут в смс-сообщениях.

Мужчина выполнил указания покупателя, и с его карты списали 9 000 рублей.

Поняв, что его обманули, гражданин обратился с заявлением в правоохранительные органы.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

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Гость|20.12.2017 17:50|

penzainform.ru писал(a):

попросил продавца продиктовать номер банковской карты и коды, которые придут в смс-сообщениях

Прав Остап Бендер, мужик отдал ключ от квартиры где деньги лежат.

Гость|20.12.2017 18:37|

Нафик таким гражданам выдают пластиковые карты вобще? Иль жажда наживы затмила разум? Лишние телята - отдай нуждающимся! Правильно его кинули!

Имя: Гость
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