20.12.2017 | 17:32

Двое жителей Башмаково воспользовались ситуацией и умышленно оставили без электричества село Троицкое. Злоумышленники похитили более пяти километров алюминиевого кабеля.

«Накануне из-за непогоды линия электропередач была повреждена. Несколько десятков опор под действием сильного ветра упали. Аварийная бригада отключила поврежденный участок и оставила электропровода до проведения дальнейших действий», - сообщил начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Башмаковскому району Дмитрий Снетков.

В ходе розыска выяснилось, что ворами оказались сотрудники той самой электроснабжающей организации, которая занималась ремонтом линии электропередач.

Злоумышленники задержаны и дали признательные показания. Похищенное изъято; подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.