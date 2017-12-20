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Криминал | Похитившим кабель в Башмаковском районе грозит до 5 лет тюрьмы

20.12.2017|17:32
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Двое жителей Башмаково воспользовались ситуацией и умышленно оставили без электричества село Троицкое. Злоумышленники похитили более пяти километров алюминиевого кабеля.

«Накануне из-за непогоды линия электропередач была повреждена. Несколько десятков опор под действием сильного ветра упали. Аварийная бригада отключила поврежденный участок и оставила электропровода до проведения дальнейших действий», - сообщил начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Башмаковскому району Дмитрий Снетков.

В ходе розыска выяснилось, что ворами оказались сотрудники той самой электроснабжающей организации, которая занималась ремонтом линии электропередач.

Злоумышленники задержаны и дали признательные показания. Похищенное изъято; подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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Гость|20.12.2017 18:58|

Необходимо было вытащить из штанов гениталии воришек,накинуть на гениталии провода и подключить в розетку 220 вольт ,пусть бы немного потряслись.

Имя: Гость
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