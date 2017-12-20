Двое жителей Башмаково воспользовались ситуацией и умышленно оставили без электричества село Троицкое. Злоумышленники похитили более пяти километров алюминиевого кабеля.
«Накануне из-за непогоды линия электропередач была повреждена. Несколько десятков опор под действием сильного ветра упали. Аварийная бригада отключила поврежденный участок и оставила электропровода до проведения дальнейших действий», - сообщил начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Башмаковскому району Дмитрий Снетков.
В ходе розыска выяснилось, что ворами оказались сотрудники той самой электроснабжающей организации, которая занималась ремонтом линии электропередач.
Злоумышленники задержаны и дали признательные показания. Похищенное изъято; подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
Необходимо было вытащить из штанов гениталии воришек,накинуть на гениталии провода и подключить в розетку 220 вольт ,пусть бы немного потряслись.