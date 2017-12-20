20.12.2017 | 16:03

В Неверкинском районе 42-летнюю жительницу Кузнецкого района осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью пассажирки.

19 июля женщина направлялась из Неверкина в Кузнецк на Hyundai Getz с 48-летней подругой. Через два километра она съехала на левую обочину, и автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пассажирка получила травму грудной клетки.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, которое рассматривалось в особом порядке.

При вынесении приговора учитывалось, что подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном, а также полностью возместила материальный и моральный ущерб потерпевшей. Пострадавшая, являясь близкой подругой обвиняемой, просила суд не лишать ее свободы. Также было принято во внимание, что у женщины на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

«Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. Она также лишена права управления транспортными средствами сроком на 1 год», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.