20.12.2017 | 16:36

Сотрудники Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте задержали с поличным двух мужчин, 1980 и 1979 года рождения, которые пытались похитить лом черных металлов на станции Пенза-IV.

Злоумышленники сгружали лом с полувагона товарного поезда и к моменту задержания успели выгрузить 340 кг, причинив материальный ущерб на сумму 4 552 рубля.

«По факту хищения возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Двум жителям Пензенской области грозит лишение свободы на срок до пяти лет.