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Криминал | Двое мужчин пытались похитить лом из полувагона на станции Пенза-IV

20.12.2017|16:36
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Сотрудники Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте задержали с поличным двух мужчин, 1980 и 1979 года рождения, которые пытались похитить лом черных металлов на станции Пенза-IV.

Злоумышленники сгружали лом с полувагона товарного поезда и к моменту задержания успели выгрузить 340 кг, причинив материальный ущерб на сумму 4 552 рубля.

«По факту хищения возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Двум жителям Пензенской области грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Гость|20.12.2017 16:44|

чёрный лом - тяжёлая ноша.

Гость|20.12.2017 17:37|

Лошарики, кто же на станции тырит?

Имя: Гость
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