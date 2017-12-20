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Криминал | Бизнесмен из Шемышейки незаконно срубил сосны почти на 850 тысяч рублей

20.12.2017|10:40
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34-летний предприниматель из Шемышейки признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

В 2015 году по государственному контракту мужчина получил земельный участок для лесозаготовки. В октябре 2016-го он нарушил границы выделенной земли и срубил 129 сосен объемом 89,64 куб. м. Ущерб государственному лесному фонду от его действий составил 844 498 рублей.

«Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Для возмещения нанесенного Шемышейскому лесничеству ущерба на имущество предпринимателя наложен арест.

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