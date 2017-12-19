19.12.2017 | 17:21

Неоднократно судимый житель Мокшана задержан по подозрению в краже. За сорок лет своей жизни он уже в пятый раз оказывается за решеткой.

«Я всегда совершаю кражи только в алкогольным опьянении. По-трезвому я их не совершаю, потому что не хватает духу. Не то что духу … смелости не хватает», - признался подозреваемый.

На этот раз «смельчак под градусом» орудовал в селе Дмитриевка Мокшанского района, о чем в полицию сообщили местные жители.

«Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что в одном из домовладений повреждена входная дверь и из дома пропало имущество, а именно - бытовая техника и продукты питания», - сообщил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

«Кино хотел смотреть, музыку слушать. Продукты взял, потому что жрать нечего было», - рассказал о несостоявшихся планах задержанный.

Как выяснилось в ходе следствия, задержанный причастен еще к одной квартирной краже в Мокшанском районе. Более того, он уверен, что его просто вовремя остановили. В ином случае список преступлений, совершенных им, был бы значительно длиннее.

«Не успел, закрыли. Был бы я на свободе, может, и спланировал еще что-нибудь, но не успел», - отметил мужчина.