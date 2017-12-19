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Криминал | В Кузнецком районе троих мужчин обвиняют в смерти таксиста

19.12.2017|17:47
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На скамью подсудимых отправятся трое мужчин в возрасте от 20 до 26 лет. По версии следствия, они до смерти избили таксиста. Его тело было обнаружено недалеко от одного из сел Кузнецкого района.

В тот день в автомобиль ВАЗ-2114 сели молодые люди. Однако во время поездки что-то пошло не так: на шофера напали.

«Пассажир 1991 года рождения начал его избивать. Впоследствии он перетащил водителя на заднее сиденье, а сам сел за руль автомашины и вместе с приятелями и таксистом направился в сторону села Комаровка Кузнецкого района», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Недалеко от пункта назначения машина остановилась, и молодые люди, вытащив из салона таксиста, продолжили избиение. Мужчина скончался на месте, а пассажиры скрылись на автомобиле погибшего.

«Гражданин, возле дома которого находилось транспортное средство, пояснил, что накануне к нему обратился наглядно знакомый и попросил вытащить трактором застрявшую в яме машину. В ходе дальнейших действий оперативники выяснили личность человека, который обратился за помощью к жителю Комаровки», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Самому старшему из трех пассажиров, который, кстати, первым напал на таксиста, также предъявлено обвинение по статье «Угроза убийством». За две недели до избиения водителя в доме № 158г на ул. Молодой Гвардии в Кузнецке он с ножом в руках агрессивно вел себя по отношению к соседу. Тот, испугавшись расправы, выпрыгнул из окна квартиры на втором этаже. Но и это еще не все криминальные «подвиги» подозреваемого в причинении смерти человеку.

«Обвиняемый при задержании за административное правонарушение в городе Кузнецке публично оскорбил представителя власти - сотрудника Росгвардии», - добавила Татьяна Махницкая.

Однако главным его деянием остается причастность к смерти таксиста.

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Гость|19.12.2017 19:30|

На кол, всех троих. Общество будет чище.

Гость|19.12.2017 19:35|

Гость писал(a):

На кол, всех троих. Общество будет чище.
У нас суд самый идиотский . Дадут по пять лет условно за убийство по неосторожности . Они же покаются и как бы больше не будут .

Гость|19.12.2017 20:24|

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